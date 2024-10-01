啟新生技攜手振泰檢驗 奪本土食安檢測龍頭

啟新生技1日宣布，該公司繼4月結盟環虹檢驗之後，再度與振泰檢驗科技公司完成策略合作，以換股加現金方式取得振泰檢驗100%股權，一舉擴大啟新生技在食品檢驗及認證領域布局，目標成為國內食安檢測第一大業者。

振泰檢驗於2014年成立，不僅是符合ISO/IEC 17025國際標準認證的第三方公正檢驗機構，更取得多項國內外專業機構之認證，提供食品、藥品、化妝品及寵物食品等領域檢測服務，據點遍及北中南各區。振泰檢驗擁有專業且資深的檢驗技術與稽核團隊，多次協助國內重大食安事件之複驗，檢驗能力及公信力獲得肯定。

啟新生技總經理蔡岳廷表示，很高興能與振泰檢驗進行策略結盟，透過資源整合達到互利共好，不僅有助優化雙方的產品組合，滿足客戶多元需求，提升業務量能，同時藉由推動產業內的資源整併，進而帶動公司營運的成長，並提供國內業者更完善、更有效的服務，共同打造台灣更友善的食品安全環境。

蔡岳廷指出，測試、檢驗及認證（testing, inspection and certification，簡稱TIC）服務在不同產業有廣泛的應用，以食品及生技醫藥產業來說，台灣的檢測及認證業者多為中小企業，不易展現規模經濟，而振泰檢驗在加入啟新生技集團後，透過上下游資源整合，將有效降低成本並提高客戶服務廣度，擴大營運規模與效率，預期今年振泰檢驗的營收會創下歷史新高峰，成為啟新生技集團旗下小金雞。

啟新生技是台灣最大的自有品牌微生物檢驗產品供應商，近年積極擴大新興事業版塊，其中食品安全檢測市場因具有剛性需求特性，加上嚴格的法遵規範，有一定的進入門檻，為了快速擴展市占，啟新生技自2023年起啟動非有機式成長策略，陸續納入台美檢驗、環虹檢驗、振泰檢驗成為集團子公司，未來仍會持續尋求併購及策略合作機會，加速產業資源整合並掌握核心技術，提升競爭力，蓄積營運長期成長動能。啟新生技公司已有IPO規劃，預計明年上半年登錄興櫃。