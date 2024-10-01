逃命潮真來了？ 專家揭「平轉、賠售」物件真相
央行上月19日祭出第七波信用管制後，由於第二屋限貸五成，第三屋僅三成，傳出不少預售屋投資客因無力交屋，打出「平轉」、「賠售」，力求儘速轉手。不過，房仲提醒看到這類物件別太高興，目前不少只是在「釣魚」，並非真的平轉，也就是以取得成本原價求售。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察房市群組、網路平台，目前確有不少物件訴求「平轉」、「賠售」。如台南市仁德區、台中大肚都有指標社區物件訴求「平轉可談」、「屋主想跑、出價就談」等。
但仔細比對賣家的開價，目前要價仍高於當初取得成本，甚至取得成本一坪僅30多萬，開價達4字頭，卻仍表示「平轉」。
陳定中指出，央行理監事會議重手打炒房，至今仍不到半個月，因此早年低價購入預售屋的買家，還沒有那麼快感受到「金龍海嘯」，目前大幅下殺求脫手的案例仍屬少見，屋主大部分仍觀望中。
即便有部分轉售物件強調平轉、賠售，仍以推案量大的蛋白區、蛋殼區為主；供給量稀少的蛋黃區，至今則仍罕有讓利求售的情況，甚至少數難得釋出的社區，價格依舊居高不下。
他表示，即使在房市景氣好時，也會有人在賣屋廣告上打出「降價」、「賠售」等字眼，大多只是吸引目光「釣買氣」話術，想撿便宜的民眾，建議看到這類物件，要先查核，千萬別見獵心喜，衝動出手。
陳定中表示，由於第二屋降到五成，確實會有一些預售屋投資客面臨交屋困難，但新政策公布至今僅十天，投資客多會想辦法解決，要再過一段時間，認清賣不掉時，才會大幅降價，甚至回到二三年前取得成本「平轉」求售。
因此現階段消費者看到平轉、賠售字眼時，先別見獵心喜，應先檢視價格是否合理，以免沒撿到便宜反倒買貴，成為不折不扣的接盤俠。
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