「台南版信義計畫區」社宅發包了！ 總計1038戶
國家住都中心在台南平實重劃區推出的社會住宅新建統包工程，30日決標，將分別由「勝冠營造、解構聯合建築師事務所、信翊企業」以及「豐譽營造、石昭永建築師事務所」統包團隊共同打造，預計118年竣工。
台南平實重劃區位於台南東區，為台南最精華蛋黃區，其中平實重劃區交通方便，有南紡購物中心，南紡置地廣場、國賓影城等重要商場，被喻為台南版信義計畫區。
國家住都中心表示，平實重劃區社住包括平實安居A、平實安居BC。平實安居A基地位於平實八街與後甲三街口，規劃興建138戶。平實安居BC位於瑞祥街及後甲一路口東北角及西北角，規劃興建900戶，兩者合計1,038戶社宅。
此三塊基地皆屬台南市第二期平實營區市地重劃區範圍，鄰近平實公園、大益夜市、南紡購物中心及高雄榮總臺南分院，生活機能豐富。
聯外交通部分，基地鄰近台1線及國道1號大灣交流道，車行12分鐘可抵達台鐵台南站，步行10分鐘還有興建中的平實轉運站，未來將可在此使用公車客運及雙線捷運。
國家住都中心表示，「平實安居」社會住宅鄰近成大生活圈，各項生活機能充足，學子校外租屋需求高。未來隨著臺南市「東區副都心」相關建設完備，將吸引更多成家人口移入。
除規劃住宅單元外，也將設置店舖及托嬰中心，並留設綠帶及戶外開放空間，為周邊鄰里提供更完善機能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言