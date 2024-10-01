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「台南版信義計畫區」社宅發包了！ 總計1038戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南東區平實安居A、BC社宅統包工程決標。圖／國家住都中心提供
台南東區平實安居A、BC社宅統包工程決標。圖／國家住都中心提供

國家住都中心在台南平實重劃區推出的社會住宅新建統包工程，30日決標，將分別由「勝冠營造、解構聯合建築師事務所、信翊企業」以及「豐譽營造、石昭永建築師事務所」統包團隊共同打造，預計118年竣工。

台南平實重劃區位於台南東區，為台南最精華蛋黃區，其中平實重劃區交通方便，有南紡購物中心，南紡置地廣場、國賓影城等重要商場，被喻為台南版信義計畫區。

國家住都中心表示，平實重劃區社住包括平實安居A、平實安居BC。平實安居A基地位於平實八街與後甲三街口，規劃興建138戶。平實安居BC位於瑞祥街及後甲一路口東北角及西北角，規劃興建900戶，兩者合計1,038戶社宅。

此三塊基地皆屬台南市第二期平實營區市地重劃區範圍，鄰近平實公園、大益夜市、南紡購物中心及高雄榮總臺南分院，生活機能豐富。

聯外交通部分，基地鄰近台1線及國道1號大灣交流道，車行12分鐘可抵達台鐵台南站，步行10分鐘還有興建中的平實轉運站，未來將可在此使用公車客運及雙線捷運。

國家住都中心表示，「平實安居」社會住宅鄰近成大生活圈，各項生活機能充足，學子校外租屋需求高。未來隨著臺南市「東區副都心」相關建設完備，將吸引更多成家人口移入。

除規劃住宅單元外，也將設置店舖及托嬰中心，並留設綠帶及戶外開放空間，為周邊鄰里提供更完善機能。

台南東區平實安居A、BC社宅統包工程決標。圖／國家住都中心提供
台南東區平實安居A、BC社宅統包工程決標。圖／國家住都中心提供

南紡 社會住宅 重劃區

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