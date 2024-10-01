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船舶服務再升級 航港局優化資訊服務平台新功能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局為提升各項航政管理作業流程的效率，持續檢討並規劃流程線上化，近期針對船舶服務項目，又推出了一系列的新功能，透過此一便利且可靠的資訊平台，提供更加升級的作業服務。

航港局指出，針對部分地方政府就總噸位未滿20的漁船定期檢查費用予以補貼，航港局航務中心過去需採人工方式作業，年底再統一向地方政府請款。現在，MTNet已經建立了漁船補助系統，能直接產出規費繳款單並生成補助清冊，取代了以往的人工作業，大幅提升作業效率。

航港局表示，除了漁船定檢補助申請的線上化，MTNet系統亦整合國輪外輪轉換功能，連結轉籍前後的船舶紀錄，方便追蹤轉換國籍船舶的歷史資料。系統並已介接海巡署安檢系統，整合船舶進出港資料，減少現場執法人力負擔，並提升非商港如漁港、遊艇港的管制效能。另為保障商港內船舶的安全，已開發高風險船舶船東責任保險（P&I）檢核及預警功能，有效降低船舶事故危害風險。

航港局致力於優化航政監理效能，導入智慧化服務，提升航行安全與民眾安心度。未來將持續檢討並推動航政業務的線上化，促進資訊化升級，構建流暢、高效的作業環境，並增進行政作業效能，為使用者提供更快捷便利的服務體驗，全面提升船舶服務品質。

海巡署 航港局 遊艇

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