不是價格貴？！觀光旅宿業看國內旅遊崩跌三大原因

旅遊熱度在疫後大爆發，7月出國人數衝破150萬，和去年同期相比成長27%，反觀國旅景氣，住房率與平均房價卻雙雙走低，部分景點更出現遊客雪崩式下滑的窘境，網友批國旅的都是盤子，旅遊的能量沒有留在國境之內，國旅第一線的觀光旅宿產業，正面臨哪些困境？

根據1111人力銀行調查發現，和去年同期相比，超過5成2的觀光旅宿業者表示業績下滑，平均衰退20%，重災區的花東地區，業者自評營收下滑比率更超過八成。

盡管很多人認為國內旅遊太貴，但業者認為導致業績不振的主要原因有，國人旅遊意願改變27.2%、受天災影響改變旅遊地點22.7%、國旅遊客一日遊/減少出遊天數20.4%、國際客減少18.1%、沒有連假13.6%，以及人手不足不敢接單12.3%。

1111人力銀行調查發現，和去年同期相比，超過5成2的觀光旅宿業者表示業績下滑，另外有3成2自評業績持平，只有1成6表示業績較去年同期上升，其中業績下滑的業者，平均衰退幅度達到20%。

進一步從觀光旅宿所在的地點來分析，受到地震風災衝擊最嚴重的花東地區，業者自評營收下滑的比率最高，超過8成，但這股國旅的量能並沒有全數轉移到西半部，包括雲嘉南地區的業者也有6成3表示業績不如去年，桃竹苗的觀光旅宿也有超過5成業績衰退，僅有高屏地區的業者自評收入縮水的占比較低，不到2成。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，從交通部觀光署公布的數字來看，國人旅遊的意向在全球解封後快速轉向，今年光是1到7月出國的累計人次已經達到984萬，對比去年同期成長59.7%，出國人數大爆發，國內旅遊卻不見榮景，除了受到天災衝擊的東部，花蓮縣上半年旅客人數已大幅衰退4成，台東縣也下滑2成，是受創最深的地區，即使把範圍擴大到全台，本國的旅客人數也是不增反減，足足少了一成。

從交叉分析也發現，以自由行旅客等散客為主要客源的觀光旅宿，受到的影響最大，因為這類客群機動性高，可以隨時調整旅遊的目的地，規劃行程的自主性高，對價格也會更敏感，是國旅客群中最容易改變意向的一群。

不但遊客人數變少，今年國旅的住房率與平均房價數字也不好看，促使觀光旅宿業者期待有更多行銷活動可以重新帶動旅遊風氣，其中期待度最高的是政府推出旅遊補助55.0%，從根本提升國人旅遊的意願，其次是與展覽表演合作推套票23.9%、網紅/KOL開箱拍攝短影音17.3%、政府拍宣傳廣告16.6%等方式最受青睞。