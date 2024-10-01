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上毅生技新藥HuL001登美國ASTRO年會 抗癌突破再下一城

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上毅生技1日宣布，其免疫抗癌新藥HuL001最新研發成果，將於美國放射腫瘤醫學會（ASTRO）年會亮相。這款已完成臨床一期健康受試者安全性試驗的抗癌新藥，受到了國際高度關注。ASTRO 年會不僅是全球放射腫瘤領域的盛會，每年更吸引超過 1 萬名來自世界各地的專家學者齊聚一堂，分享最先進的癌症治療研究。

2024年第66屆ASTRO年會將於9月29日至10月2日在華盛頓特區舉行。在超過2,500篇提交的研究成果中，僅260篇被選為以演講形式發表，HuL001因其創新的抗癌機制脫穎而出。屆時，將由上毅生技的研發合作夥伴，中國醫藥大學附設醫院質子醫學中心趙坤山院長，進行口頭發表。趙坤山為國際知名的癌症治療專家，將報告HuL001在結直腸癌動物實驗中出色的抗癌效果，特別是當與放射治療合併使用時，HuL001 可調節腫瘤微環境，重新激活免疫細胞，顯著增強放射治療的效果。

上毅生技表示，結直腸癌為全球排名第三的常見癌症，在台灣更連續多年位居癌症發生率首位。每年約有 1.6 萬名台灣民眾確診此癌症，約每30分鐘就有一人被診斷為新病例。晚期轉移患者的存活率不到20%，對於這些患者，亟需更有效的治療方案。上毅生技的 HuL001為全球首款靶向癌細胞甲型烯醇酶（ENO1）的抗體新藥，正是針對此癌症難題所開發。ENO1在癌細胞表現越多，患者的預後越差，HuL001 則能精準阻斷這一過程，以期能提供結直腸癌病患另一種免疫抗癌新藥的選擇。

上毅生技董事長林孟貴表示，HuL001擁有全球獨家專利，是目前第一個進入臨床試驗階段的ENO1抗體藥物，並已成功完成健康受試者的安全性試驗，無明顯副作用。據統計30%-50%的癌症病患皆需要經過放射治療, 隨著臨床二期試驗於2025年展開，HuL001有望與放射治療合併使用，增強免疫反應，為癌症患者帶來新的治療選擇，進一步提升癌症治療的成效。上毅生技的「抗癌子彈」正在引領免疫抗癌治療的未來，為癌症患者帶來更多希望。

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