「日本的危險性百倍於台灣」 謝金河：石破茂的下一局充滿挑戰

日本自由民主黨新任總裁石破茂今天將獲國會指名為新任首相，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「石破茂的第一堂經濟課」一文，經歷了5度參選，這次也經歷兩輪投票，終於打敗高市早苗，登上日本首相大位的石破茂，在確定成為日本新任首相後，股市在石破茂當選的第一個交易日大跌1901，跌幅4.8%，東証也跌3.37%，而更受矚目的是日圓兌美元升值到142.09，距離8月5日日銀宣布升息0.25%後的最高點139.58並不遠。

他說，從8月至今，大家都看到圓升、股跌的景象，這也印證了他一直以來的看法：日本經歷了30年泡沫經濟洗禮，現在才從谷底慢慢爬升，元氣尚未恢復，日本銀行不宜太早結束貨幣寬鬆，升息不宜太快，尤其是日圓千萬不可急升，否則安倍經濟學打造出來的景象可能毀於一旦。

謝金河表示，8月5日日銀升息0.25%，造成利差交易平倉，日經指數一天大跌4451，全球股市都受到衝擊，日圓𣊬間從161.95拉升到141.7。受到這個大衝擊，岸田文雄接著放棄首相職務，接下來有9個人角逐首相大位。這次石破茂終於破繭而出，不過，迎接的是日股大跌，日圓升值至142.09，看起來市場在提醒石破茂不可「呷緊弄破碗」，改善日本財政，可能需要放慢腳步。

「我一直以來的看法是，日圓兌美元在150上下，是最有利調整日本經濟體質的價格」，謝金河表示，日圓在2011年升值至75.35，這是日本走向衰敗的主要原因之一，安倍射三箭也是針對這個現象，「石破千萬不可弄錯方向」。

謝金河表示，台灣有很多人把石破當成親中派，「其實在日本親中已經沒有市場，石破選前來台會晤賴清德總統，似乎為了洗去身上親中色彩」。不過，深圳日本兒童上學途中被刺死亡，中國外交部的處理震驚全日本，日資積極在中國撤資。在中國民族主義無限上綱下，中日會不會終需一戰？誰也沒有把握。「但我認為中國和日本的百年宿仇，日本的危險性，百倍於台灣！台灣有事，日本保證有事！石破茂的下一局充滿挑戰！」