中鋼專家分析：陸十一長假後 鋼鐵行情向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中國大陸祭出利多組合拳強勢挹注經濟能量，提升全球最大鐵礦消費國的需求前景，鐵礦石價格近期快速飆漲，中鋼（2002）專家昨（30）日指出，接下來中國十一長假後的拉貨、補貨潮將是觀察重點。根據商情研判，今年大陸十一假期約七天，節後市場前期包括鐵礦以及鋼材都可能呈現上漲態勢。

近期鋼鐵股表現強勁，即使昨天台股重挫，中鋼仍上漲0.05元，收在23.15元。

主因在於近期大陸官方推出的政策多以貨幣寬鬆政策為主，釋出龐大資金水位，有利各項投資推動，用鋼需求可期，加上第4季是傳統鋼鐵旺季，鋼價順勢向上拉抬的結構，如同順水推舟，多頭力道會更強勁。

不過要注意的是，近期鋼鐵行情快速上漲，鋼廠利潤修復較快，短期內增產預期強化，會不會因此造成產量快速增加，供給端壓力大增，反過頭來又壞了一鍋粥。

上市鋼廠主管指出，已經有分析點出大陸10月鐵水產量或增至每天230萬公噸以上，將導致後期供給量上升過快，不得不慎防。

此外，需求方面主要受剛需及投機需求釋放催化，但下游房地產等實際開工並未出現明顯好轉，部分市場人士對短期大陸鋼材需求的持續性存疑，萬一近期的上漲行情導致供需矛盾累積，不排除十一長假後因宏觀情緒降溫而出現回調行情。

鋼鐵股 鐵礦

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