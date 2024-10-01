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統一超送暖 打造勸募生態圈

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
7-ELEVEN發起「把愛找回來」公益募款平台，利用超過7,000家門市推動，架構最完整的勸募生態圈。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN發起「把愛找回來」公益募款平台，利用超過7,000家門市推動，架構最完整的勸募生態圈。7-ELEVEN／提供

統一超商（2912）持續發揮零售通路影響力，積極投入社會公益行動，7-ELEVEN發起「把愛找回來」公益募款平台，不斷深化與社福團體、社會企業的合作，超過7,000家7-ELEVEN門市推動「愛心零錢捐」、「愛心捐物」及「OPENPOINT點數捐贈」、「OPENPOINT線上捐款與零錢包捐款」，架構最完整勸募生態圈。

7-ELEVEN昨（30）日發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐，將捐贈新北市社會局、台北市社會局與19個社福團體等扶持的街友及清寒家庭溫暖過節。

2018年起7-ELEVEN起運用門市預購資源，發起「把愛找回來公益募款平台」，並且協助社福團體擴大物資勸募，多年來幫助社會資源匱乏的兒童、家庭、街友、獨居長輩等跨年齡族群的全齡照護，幫助超過百萬個家庭。

7-ELEVEN「把愛找回來公益募款平台」長年舉辦的愛心年菜認捐活動，至今已幫助超過7萬人次圍爐過好年，10月2日至12月29日再度發起「愛心年菜認捐活動」，其中推出「名廚溫國智年菜套餐」、「胡同歡聚愛心套餐」、「一吉膳佛跳牆與福記桂圓米糕粥」、「苗栗南庄鄉農會有機黑木耳露」，共有499元至699元不等的四款組合冷凍或常溫套餐，以及適合牙口不好長輩的養生飲品。

7-ELEVEN表示，民眾到全台逾7,000間門市臨櫃或操作ibon機台，或是線上可透過i預購、i划算平台，即能參與認捐，公司同時邀集全球合作夥伴響應認捐，並媒合全台逾13家社福團體，如白永恩神父基金會、門諾基金會、屏東基督教醫院等，預計將幫助超過3萬個社會資源匱乏兒童、家庭、街友、獨居長輩寒冬送暖。

7-ELEVEN首度攜手新北市社會局及人安基金會發起「愛心便當認捐活動」，限量5,000組，每組內容特製熱便當三個與統一陽光豆奶三瓶，共計1萬5,000個熱便當與統一無糖豆奶。7-ELEVEN表示，9月16日活動上線不到一小時，5,000組愛心便當就認捐完銷，可提供17個縣市、幫助1,700位，每位家境貧寒人士、街友逾八餐的餐食，關係企業統一超食代也加碼捐出1,700顆飯糰，溫飽過好年。

統一超商藉由全台綿密網絡的物流體系、邀請全球供應商永續夥伴與全台超過7,000家門市店長與夥伴，協力配送至政府單位及社福團體的指定地點，透過民眾認捐、門市、物流及社工等的愛心接力傳遞物資，落實7-ELEVEN為消費者心中的生活服務平台之理念。

便當 年菜 街友

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