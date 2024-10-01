各家車廠積極推出 電動車今年市占上看12%

電動車登記掛牌數量連年成長，去年台灣電動車占整體車市規模約6%，今年包括雙B、納智捷、福斯集團等品牌都積極推出電動車，前八月電動車銷售占整體車市已達9%，依據各家車廠電動車計畫與訂單狀況，今年全年電動車占整體車市的占比可望來到12%，成長一倍。

今年台灣電動車市場戰雲密布，特斯拉前八月交車量超過9,000輛，納智捷交逾5,000輛。BMW強打電動車， iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX及i7等多款產品，今年電動車占整體銷量上看三成。賓士及福斯集團的奧迪、福斯與SKODA也有電動車搶市。

台灣福斯汽車指出，去年車市規模與今年相去不大，但估今年電動車占整體車市規模是去年一倍左右，衍生的相關商機龐大。

裕隆（2201）集團全力建構電動車價值鏈，旗下裕電俥電-YES!來電積極升級充電服務，整合包括YES!來電、華城、車車電充、LINBROS等多間充電營運商站點，截至8月已整合全台逾400站、1,000槍。目與格上GoSmart、LuxClub、My MG等車廠及第三方用車服務平台App串接合作。

裕隆集團強化電動車生活圈，旗下裕電俥電指出，目前電動車車主每次充電須打開App、完成掃碼才啟動充電等流程，集團旗下YES！來電導入「隨插即充」新功能，透過出行充電地圖整合充電營運商，讓車主在完成綁定後，不需打開App，即可體驗充電漫遊服務。加上裕電俥電多年的家用充電樁安裝服務，全方位滿足車主在家充電、在外補電的充電需求。

YES！來電7月推出「隨插即充」，全台逾60處自建站導入該功能。車主啟用隨插即充功能，依照操作流程完成車輛識別碼初次綁定驗證。