快訊

強颱山陀兒持續增強長胖 怠速「沒什麼動」 5縣市納陸警

清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

山陀兒將南高屏登陸 吳德榮：眼牆伴隨破壞性風雨 強度勝賽洛瑪

各家車廠積極推出 電動車今年市占上看12%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
裕隆納智捷n7。 圖／聯合報系資料照片
裕隆納智捷n7。 圖／聯合報系資料照片

電動車登記掛牌數量連年成長，去年台灣電動車占整體車市規模約6%，今年包括雙B、納智捷、福斯集團等品牌都積極推出電動車，前八月電動車銷售占整體車市已達9%，依據各家車廠電動車計畫與訂單狀況，今年全年電動車占整體車市的占比可望來到12%，成長一倍。

今年台灣電動車市場戰雲密布，特斯拉前八月交車量超過9,000輛，納智捷交逾5,000輛。BMW強打電動車， iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX及i7等多款產品，今年電動車占整體銷量上看三成。賓士及福斯集團的奧迪、福斯與SKODA也有電動車搶市。

台灣福斯汽車指出，去年車市規模與今年相去不大，但估今年電動車占整體車市規模是去年一倍左右，衍生的相關商機龐大。

裕隆（2201）集團全力建構電動車價值鏈，旗下裕電俥電-YES!來電積極升級充電服務，整合包括YES!來電、華城、車車電充、LINBROS等多間充電營運商站點，截至8月已整合全台逾400站、1,000槍。目與格上GoSmart、LuxClub、My MG等車廠及第三方用車服務平台App串接合作。

裕隆集團強化電動車生活圈，旗下裕電俥電指出，目前電動車車主每次充電須打開App、完成掃碼才啟動充電等流程，集團旗下YES！來電導入「隨插即充」新功能，透過出行充電地圖整合充電營運商，讓車主在完成綁定後，不需打開App，即可體驗充電漫遊服務。加上裕電俥電多年的家用充電樁安裝服務，全方位滿足車主在家充電、在外補電的充電需求。

YES！來電7月推出「隨插即充」，全台逾60處自建站導入該功能。車主啟用隨插即充功能，依照操作流程完成車輛識別碼初次綁定驗證。

福斯 車市 電動車

延伸閱讀

科技、高配息是 ETF 爆紅榜主流 債券 ETF 受惠美國降息趨勢受矚目

日經：美國課徵100%關稅 中國電動車仍具競爭力

影／美國洪災淹水 特斯拉泡在鹽水裡起火 1分鐘吞噬整輛車

串接合作車廠、第三方平台 裕電俥電充電整合逾400站

相關新聞

房市買氣進入降溫期...他揭金龍海嘯下投資客6下場：2種人有望走上「人道走廊」

央行所祭出的打房「金龍海嘯」正衝擊全台灣的10大行政區，先前熱絡的房市買氣確定至此劃上休止符。

陸刺激房市 鐵礦砂強彈…期貨價應聲飆漲

中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆...

中鋼專家分析：陸十一長假後 鋼鐵行情向上

中國大陸祭出利多組合拳強勢挹注經濟能量，提升全球最大鐵礦消費國的需求前景，鐵礦石價格近期快速飆漲，中鋼專家昨（30）日指...

各家車廠積極推出 電動車今年市占上看12%

電動車登記掛牌數量連年成長，去年台灣電動車占整體車市規模約6%，今年包括雙B、納智捷、福斯集團等品牌都積極推出電動車，前...

美港口勞資談判不樂觀 航運業推演罷工兩情境

美國東岸港口碼頭工人與資方的加薪談判毫無進展。美國國際碼頭工人協會（ILA）工會代表上月29日表示，資方拒絕加薪條件，最...

統一超送暖 打造勸募生態圈

統一超商持續發揮零售通路影響力，積極投入社會公益行動，7-ELEVEN發起「把愛找回來」公益募款平台，不斷深化與社福團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。