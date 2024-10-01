美港口勞資談判不樂觀 航運業推演罷工兩情境

美國東岸港口碼頭工人與資方的加薪談判毫無進展。美國國際碼頭工人協會（ILA）工會代表上月29日表示，資方拒絕加薪條件，最後談判不樂觀。美東碼頭工人罷工前，貨主觀望、運價走跌，貨櫃海運暫時陷入空轉，美東是貨量非常大的市場，罷工影響多久成為關鍵，市場預想兩情境評因應策略。

ILA預定10月1日罷工。航商已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，提出10月加收綜合附加費（GRI）；此部分將會先推升目前下跌的運價反彈。另外，馬士基、法國達飛海運（CMA CGM）、赫伯羅德及陽明 （2609）等業者會因應罷工產生的情況，向貨主再收其他附加費用，長榮（2603）、萬海（2615）在罷工後也會因市場概況加收費用。

航運業者指出，現在航商只能靜待訊息消極因應，目前船公司無法提出任何因應策略。勞方不願回到談判桌，未來罷工可能出現兩種情境，業界都在等待罷工的情況才能宣布因應策略。

航商認為，首先，若是罷工超過三天甚至長達一周，全球海運運輸鏈全部受到影響，美東龐大物流需求，無法全部從美西等港口轉運，斷鏈危機勢必讓急單業者面臨高運價；物流業者已提醒客戶，罷工間拉長，未來市場混亂情況會加大，即使高運價也可能搶不到艙位，屆時空運運價會應聲大漲。

第二、罷工時間縮短，勞資達成協商，對全球物流供應鏈的衝擊會減輕；然而，亞洲航商因應罷工，延後船舶出發，使用船舶期間拉長，短期供給會吃緊，航商投入的船舶數要增加，會對船舶供給造成壓力。

業者分析，不要輕忽罷工的影響，美國東部和墨西哥灣的36個港口，每月要處理美國約45%至49%的進口貨物，根據專業機構估計，ILA罷工一天導致的集裝箱積壓，需要五天以上才能清理完畢；罷工持續二周，積壓貨物至少要到2025年第1季才能處理完成。