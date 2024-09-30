數位沛方／AI協作 助攻數位行銷

前幾天和外貿協會台中辦事處的同仁，一起前往雲林縣工業會和當地的業者交流，主題為在ESG及生成式AI的浪潮下，外銷為主的企業應該如何把握這波機會？

整體來說，大致可分成以下四大面向：

一、建立良好的網路企業形象

在數位普及的情況下，並非只有參展時企業才需要建立良好的企業形象，平時即可以透過自家官網、第三方平台（例如台灣經貿網、Amazon等）及社群平台同步經營與曝光，來提升企業的能見度，特別是若企業本身知名度不高，那建議同步經營官網及第三方平台，因為這樣可以提升國外買家對自己公司的信任度。

二、增加有效曝光的數位渠道

對於外銷企業來說，搜尋行銷及內容行銷一直都是重要的投入項目，而在AI的協助下，內容的產出難度大幅下降。不過，需要注意的是，搜尋引擎對於AI產出的內容很敏感，如果內容太空泛，很可能會因此讓這些內容無法被搜尋到。最好的做法，是在經營的過程中，由人跟AI協作，依照目標客群規劃關鍵字與內容經營方向。例如，由AI撰寫相關的文章後，再由專業的同仁進行調整，讓內容更加符合需求。

同時，為了因應國際間部分地區的經濟發展近期較不順利，可以請AI來協助將網站內容建置成多種語系，這樣可以有效提升不同國家的廠商在找供應商時，更容易看到我們的資訊。

三、提供能增加信任感的資訊

能被看到資訊還不夠，想要能收到詢價單，更重要的是知道他們的需求，進而在網站內提供相關的資訊，讓買家在看到網站內的資訊後，提升信任感而提出詢問單。

買家找供應商會擔心的重點，包括品質與精度、交期與產能、採購成本、售後服務與支援、廠商的信譽及是否符合永續經營等。針對這些疑問，企業可以透過文字、圖片或影音等方式，來讓買家放心。

四、投入永續行動以符合趨勢

永續議題這幾年已經不斷被放大，特別歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將開徵，對於部分產業來說，將會很快受到衝擊，而一些表面上可能不會直接被影響的企業，其實在整個供應鏈或政府政策的要求下，也無法完全避開影響。

最好的做法，就是盡早開始投入轉型，特別是在碳盤查、碳中和等作為上，都是愈早進行，愈能搶到國際訂單的紅利。除了碳管理等環境相關議題，在社會面及公司治理面，也是企業需要投入的部分。

想要搶占全球的商機，面對的競爭對手將是各國的優秀企業，想要在競爭中脫穎而出，利用AI協作的數位行銷與永續作為，就會是最佳武器．希望大家都能搶到更多的國際商機。