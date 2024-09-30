商業興觀點／人工智慧 推動醫療變革

世界經濟論壇研究顯示，人工智慧（AI）將在2030年成為推動健康醫療產業變革的關鍵因素。醫院作為核心醫療服務提供者，正逐步將AI技術融入其日常運營，如臨床診斷與決策支持、個人化醫療、手術輔助、智慧醫療管理等方面，AI的影響日益明顯。

隨著醫療數據的可用性增強和分析技術的進步，AI正帶領醫療保健領域迎來重大變革。過去，台灣偏遠地區如台東縣、花蓮縣和嘉義縣阿里山鄉，由於交通不便和醫療人員短缺，醫療服務的可及性和品質明顯落後於都市地區。如今，AI技術的發展有望縮小這一差距，改善醫療資源的分配，促進聯合國可持續發展目標中的健康與福祉（SDG 3）和減少不平等（SDG 10）的實現。

AI在醫療上，可精確分析龐大且複雜的醫療數據。借助5G、人工智慧和雲端運算技術，醫療診斷的速度得以加快，並可在診斷、治療、康復等方面，為醫護人員提供支持，或直接應用於患者的治療過程中。

根據勤業眾信的「生醫×人工智慧調查白皮書」調查顯示，醫療照護企業領導人關注的重點在於「強化流程效率（34%）」、「改善既有產品與服務（27%）」及「降低成本（26%）」。其中，強化流程效率成為43%企業最具成效的投資領域。

在「手術輔助與機器人手術」方面，達文西手術系統運用AI技術輔助外科醫生進行高精度微創手術，並提供即時影像和數據分析，助力醫師進行精確操作。

此外，AI還擴展了醫療服務的可及性，透過遠距診療讓偏遠地區的患者獲得專業醫療服務。

台灣在醫療照護體系中的應用案例也頗具成效。例如，新光醫院與HTC Medical VR團隊合作，利用VR和生成式AI進行模擬訓練，顯著縮短醫護人員培訓時間。同時，採用3D裸式螢幕技術，以3D畫面呈現病例資料和報告，有效輔助醫師診斷並增進醫患溝通。此外，衛生福利部國民健康署與國立台灣大學合作開發AI輔助程式，以提升肺結節診斷準確率，對大於6毫米的結節診斷準確度超過90%。

另外，隨著台灣進入少子高齡化社會，長照服務需求日益增加。儘管照顧服務員的數量逐年增加，但低薪、長工時和高工作壓力依然使實際從業人數不足。為了提升長照服務品質，一些長照機構如林口「鑫淼天使居」導入了智慧監控系統，利用毫米波偵測器、人臉辨識和移動軌跡追蹤技術來偵測長者的異常行動，從而提高長照機構的安全性。

展望未來，隨著5G和雲端技術的普及，數位醫療將轉型為聯網醫療，患者的生理參數和病歷資料將可儲存在個人裝置中。AI將進一步提升醫療診斷和治療的精確性，改善病患的治療效果，並改變醫療產業的工作流程，使醫療服務更加個性化和便捷，促進健康管理的全面升級。