發現薇趨勢／文不對題的祖克柏

Meta創辦人祖克柏從社群媒體Facebook發跡，打著尋找回憶的旗幟，背後實則靠廣告賺進大把鈔票。

隨著事業版圖逐年擴大，Meta先後併購了Instagram與WhatsApps等50間企業；然而風水輪流轉，即使祖克柏英雄出少年，在數位產業浪潮不留情的往前推進下，Meta也被迫歷經幾次轉型。當中最大的應變決策，應當是開發元宇宙的硬體與軟體。

近日，祖克柏接受媒體採訪表示，蘋果公司因為太專注於追求完美而錯失良機，Meta與蘋果將會大戰十年，雙方在公司文化與核心價值上有太大的差異。

有趣的是，不管是商業模式、產品性質還是策略布局，Meta跟蘋果可說是八竿子打不著，連自己都意識到雙方的文化與核心價值有落差了，更遑論同台競爭？

首先，祖克柏提到的「蘋果太專注完美而錯失良機」，只適用在軟體世界。掌握良機最好的代表，就是微軟的Windows系統，其策略是先推出產品，收集到一定量的使用者回饋後，再優化改進，所有Bug都透過更新版本解決。

但硬體就不一樣了，那些打開應用程式很慢的、充電爆炸的、螢幕觸控不夠敏感的智慧型手機，一旦出廠交到客戶手裡，便很難進廠維修。除非單批次有重大瑕疵，否則客戶只有自認倒楣。硬體與軟體的行銷策略確實大不同。

蘋果公司屬於後者。2024年第2季，蘋果財報顯示創下858億美元的驚人營收，其中硬體銷售占72%，軟體服務占28%。可見，以硬體為主要收入的蘋果，並不存在太專注完美而錯失良機一說。

真要把Meta與蘋果公司放在同一個賽道，可能是VR/MR/XR裝置了吧。Meta推出的Quest 3，走的是平價搶市占率路線，感覺更像是養大市場、教育導向的慈善事業，完美運用過去Facebook在社群媒體的先行者優勢策略，先求市占，再求收益。

而蘋果推出的Apple Vision Pro，維持該品牌的刻板「售價」，唯一忽略的是Apple Vision Pro並不是iPhone 20，它已經有消費者熟悉的使用情境、琳瑯滿目的應用程式，還有隱身在創意服務後的各式創作者。

現在的Apple Vision Pro好比2007年推出的iPhone 1，當時的售價為4GB 499美元（16,000元台幣）與8GB 599美元（19,206元台幣），同年一機難求的Nokia N95同樣是8GB的容量，售價竟高達29,500元。

產業成熟前的同質性產商，更像是共通開發市場的夥伴，過往一起創造的市場成熟了，彼此才會變成競爭對手。

以各自稱霸的社群網絡與智慧型手機市場來說，2024年Facebook的全球活躍人數一個月約為30億人，而2023年全球智慧型手機銷售量為11.6億支。相較起頭戴式載具，根據IDC公布的數據，2022年的全球出貨量為850萬支，2023年下降了23.5%。

研究機構Grand View Research的數字顯示，2023年Meta市占率約為59%，仍是市場的領導者，但較2022年的77%，下降幅度不少。然而對這塊還不能稱為「餅」的頭盔裝置，談競爭仍太早。

退一百步說，目前全球市值第一名的是蘋果公司（市值3.4兆美元），而Meta（市值1.3兆美元）則排名第七。真要從中尋找競爭對手，Alphabet廣告營收占全年的77%，而Meta則是97%，排名第四名的Alphabet （市值2兆美元）似乎是個更稱職的競爭對手。

想更換比賽項目，還在練鐵人三項的Meta，若搞不清楚下一個十年要以什麼姿態參賽，亂報組別，最慘可能連啦啦隊都應徵不上。