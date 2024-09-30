智慧經營／聖州董事長楊明舜 一條龍經營 產業領航者

經濟日報／ 邱馨儀
聖州董事長楊明舜。 聯合報系資料照
聖州董事長楊明舜。 聯合報系資料照

從銷售業務到和兄弟一起創業，聖州董事長楊明舜勇敢地對應市場的變化，積極調整公司的腳步，除了一開始找到汽車踏墊作為主力產品，再到數位轉型，發展電商業務以及線上線下的整合，同時也從汽車踏墊領域持續拓展產品，在電商業務發展的過程中，創造更大的商機。

汽車踏墊 擁40國專利

8月底才在興櫃掛牌的聖州公司，憑藉著3DTM專車專用立體汽車踏墊以及專利止滑技術，取得全球近40國專利，並以總計2,600個車型模具，取得中高階市場的優勢地位，再加上美國實地通路全面展開，投資14億元的聖州屏東新廠年底落成，公司明年將有突破性的成長。

聖州是一家擁有40年歷史的公司，楊明舜從小就有創業夢，父親標會、貸款助他圓夢，小有成果後他決定邀兄弟一起成為股東，聖州現在已是國內一條龍專用立體汽車踏墊大廠，公司即將要登錄興櫃掛牌，兄弟合作開花結果。

成立於1985年，創業初期也嘗試過各種不同的產品，全力發展汽車內、外飾件開發及製造，屏東已興建萬坪智慧生產基地擴充量能為供應國際市場準備，成功在汽車踏墊領域闖出一片天。

聖州自行研發設計、設立模具廠開模，產品從原料配方開發、原物料生產、成品製造，並於海內外設立營運據點，藉著數位轉型、產業升級、建立品牌、發展全球通路，全程自主掌控一條龍經營模式，朝著汽車專屬配件領域的領航者。

聖州先後榮獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定。

擴展產品 多角化布局

近年受國際露營風氣盛行，積極多角化經營將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3D」在汽車內外飾件市場中。

此外，聖州也採電商銷售直營、打入美國五大的汽車通路，由生產到消費端全程一條龍，能直接掌控品質與品牌，成立至今已40 年，公司營運規模擴大，楊明舜擔任董事長外，其餘負責經營管理的高階階層都是專業經理人。

電商通路 開拓新市場

楊明舜進一步分享，聖州累積豐厚的實戰經驗與專業技術，產品研發設計中心設在台灣，並且先後於泰國、美國、馬來西亞等地成立據點，行銷全球，供應當地市場。

為了全球市場擴充準備，聖州企業三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於今年年底前正式啟用；新廠導入數位化、智慧化生產流程，以AI數據統合，作為經營管理的依據，並藉此擴充聖州企業國際版圖，達到穩定及快速供貨的目標。

對於未來市場的開發，楊明舜認為，先從電商開始，在取得一定程度的市場需求之後，實體通路才跟進，可以減少初期拓展新市場的風險與成本。

他說，在電商時代來臨時，數位轉型協助公司的業務發展，隨時對應市場的發展，調整公司的腳步，是聖州維持成長的一慣態度。

電商

延伸閱讀

入秋首波東北季風！山陀兒雨彈南轉北 這天低溫僅22度

颱風致台東屏東部分停班 財部：營所稅申報期限順延

山陀兒颱風警戒 屏東縣府宣布今晚6點後停班停課

中嘉寬頻助國民文具領導品牌「利百代」數位轉型

相關新聞

陸刺激房市 鐵礦砂強彈…期貨價應聲飆漲

中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆...

中鋼專家分析：陸十一長假後 鋼鐵行情向上

中國大陸祭出利多組合拳強勢挹注經濟能量，提升全球最大鐵礦消費國的需求前景，鐵礦石價格近期快速飆漲，中鋼專家昨（30）日指...

智慧經營／聖州董事長楊明舜 一條龍經營 產業領航者

從銷售業務到和兄弟一起創業，聖州董事長楊明舜勇敢地對應市場的變化，積極調整公司的腳步，除了一開始找到汽車踏墊作為主力產品...

發現薇趨勢／文不對題的祖克柏

Meta創辦人祖克柏從社群媒體Facebook發跡，打著尋找回憶的旗幟，背後實則靠廣告賺進大把鈔票。

商業興觀點／人工智慧 推動醫療變革

世界經濟論壇研究顯示，人工智慧（AI）將在2030年成為推動健康醫療產業變革的關鍵因素。醫院作為核心醫療服務提供者，正逐...

數位沛方／AI協作 助攻數位行銷

前幾天和外貿協會台中辦事處的同仁，一起前往雲林縣工業會和當地的業者交流，主題為在ESG及生成式AI的浪潮下，外銷為主的企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。