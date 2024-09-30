智慧經營／聖州董事長楊明舜 一條龍經營 產業領航者

從銷售業務到和兄弟一起創業，聖州董事長楊明舜勇敢地對應市場的變化，積極調整公司的腳步，除了一開始找到汽車踏墊作為主力產品，再到數位轉型，發展電商業務以及線上線下的整合，同時也從汽車踏墊領域持續拓展產品，在電商業務發展的過程中，創造更大的商機。

汽車踏墊 擁40國專利

8月底才在興櫃掛牌的聖州公司，憑藉著3DTM專車專用立體汽車踏墊以及專利止滑技術，取得全球近40國專利，並以總計2,600個車型模具，取得中高階市場的優勢地位，再加上美國實地通路全面展開，投資14億元的聖州屏東新廠年底落成，公司明年將有突破性的成長。

聖州是一家擁有40年歷史的公司，楊明舜從小就有創業夢，父親標會、貸款助他圓夢，小有成果後他決定邀兄弟一起成為股東，聖州現在已是國內一條龍專用立體汽車踏墊大廠，公司即將要登錄興櫃掛牌，兄弟合作開花結果。

成立於1985年，創業初期也嘗試過各種不同的產品，全力發展汽車內、外飾件開發及製造，屏東已興建萬坪智慧生產基地擴充量能為供應國際市場準備，成功在汽車踏墊領域闖出一片天。

聖州自行研發設計、設立模具廠開模，產品從原料配方開發、原物料生產、成品製造，並於海內外設立營運據點，藉著數位轉型、產業升級、建立品牌、發展全球通路，全程自主掌控一條龍經營模式，朝著汽車專屬配件領域的領航者。

聖州先後榮獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定。

擴展產品 多角化布局

近年受國際露營風氣盛行，積極多角化經營將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3D」在汽車內外飾件市場中。

此外，聖州也採電商銷售直營、打入美國五大的汽車通路，由生產到消費端全程一條龍，能直接掌控品質與品牌，成立至今已40 年，公司營運規模擴大，楊明舜擔任董事長外，其餘負責經營管理的高階階層都是專業經理人。

電商通路 開拓新市場

楊明舜進一步分享，聖州累積豐厚的實戰經驗與專業技術，產品研發設計中心設在台灣，並且先後於泰國、美國、馬來西亞等地成立據點，行銷全球，供應當地市場。

為了全球市場擴充準備，聖州企業三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於今年年底前正式啟用；新廠導入數位化、智慧化生產流程，以AI數據統合，作為經營管理的依據，並藉此擴充聖州企業國際版圖，達到穩定及快速供貨的目標。

對於未來市場的開發，楊明舜認為，先從電商開始，在取得一定程度的市場需求之後，實體通路才跟進，可以減少初期拓展新市場的風險與成本。

他說，在電商時代來臨時，數位轉型協助公司的業務發展，隨時對應市場的發展，調整公司的腳步，是聖州維持成長的一慣態度。