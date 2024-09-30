無人機聯盟報佳音 與奧克拉荷馬州無人機產業正式結盟

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（簡稱無人機聯盟）本月成立，立即傳出喜訊，30日奧克拉荷馬州能源暨環境廳長Ken McQueen率領該州國防產業協會十餘家無人機相關廠商訪台，並隨即傳出好消息。

無人機聯盟主席胡開宏，與奧克拉荷馬州國防產業協會執行總監Allyson Carson，在台北君悅酒店簽署「無人機產業國際拓銷合作備忘錄」，並由經濟部產發署長楊志清，以及奧州能源暨環境廳Ken McQueen廳長擔任見證人。

雙方已有共識，未來將建立產業合作交流平台，提升雙方在無人機領域的科技及全球競爭力；也會參與彼此的國際商業計畫，推動無人機聯合行銷。聯盟主席，同時也是漢翔公司（2634）董事長的胡開宏表示，這次合作是聯盟快速成長的最佳契機，一定會把握機會創造跨國交流，漢翔公司也會擔任接洽窗口，向國際爭取業務，替聯盟成員媒合最佳接單組合。

這是無人機聯盟成立後的首個合作盟友，經濟部郭智輝部長9月下旬曾表示，聯盟未來將代表台灣爭取政府對政府（G to G）的國際市場訂單。同一時間，美國26家無人機與反無人機系統業者大動作組團訪台，尋求新的合作夥伴，聯盟也安排成員展示各家產品與能量，並進行「一對一」及「多對多」洽談合作。隨著今日奧州訪團抵台，台美合作的局面已然成形。

近年航太產業成為奧克拉荷馬州雇用人數第二高的產業，事實上，全美最大的軍用與商用航空維修保養基地，就位於奧州境內。據悉，奧州擁有專業無人機廠商，具備當前最先進的測試器材、多個系統專項模擬實驗室、廣大的測試場地及空域，也承接了美國軍方重要的無人機測試合約。奧州廠商表達對台合作的高度意願，不管是合資、技轉、提供工程支援、同意台灣廠商使用州內的先進測試實驗室，甚至在台設廠，對於各種合作模式皆持開放態度。

經濟部對於國內無人機產業發展十分支持，早在聯盟成立之前，就曾彙整相關資訊予奧克拉荷馬州，再由駐休士頓辦事處提出邀約，因而促成本次奧州訪台行程。此行除了與台灣正式結盟外，也將拜會交通部民航局、經濟部產發署，以及工研院、中光電、漢翔公司等，並前往嘉義亞創中心拜會無人機廠家。

美國近期積極向世界尋找「非紅供應鏈」，以擺脫對特定國家的依賴，而台灣發展本土無人機產業的決心，得以躬逢其盛，恰如賴清德總統所說「兼具天時、地利及人和」。