全家力推單品咖啡 攜手 UCC 推出「夏威夷可娜單品咖啡」

全家（5903）攜手國際咖啡大廠UCC積極深耕「黑金」市場，以會員策略力推單品咖啡，全家生鮮調理部部長林鴻成表示，全家推出單品咖啡七年來，咖啡銷量每年皆穩定成長一成，未來將持續精進咖啡市場。

全家旗下自有咖啡品牌「Let's Café」，去年業績突破70億元，每年皆維持一成以上的成長，今年預計一年有望賣逾2億杯，以杯數來看，年增同樣超過雙位數。

全家自推出單品咖啡系列後，目標朝最專業的咖啡連鎖專賣店邁進，30日推出夏威夷的可娜咖啡，旗下單品咖啡將更上一層樓，林鴻成表示，看好台灣市場消費習慣改變，民眾對於咖啡需求提升，目前單品咖啡占咖啡營收中的10%，未來有機會持續成長。

全家此次推出夏威夷的可娜咖啡，於全台500店販售，限量6萬杯，其中選擇店舖主要以咖啡銷量排名為主，林鴻成指出，此次是初次嘗試販賣高單價的商品，必須考量到市場接受度，未來是否將持續推出高價產品，因為成本的原因，還需要在考量。

UCC總經理糸山英二也表示，台灣咖啡市場呈現有利的成長，年輕世代願意品嚐咖啡，推動市場持續成長，雖然台灣人口成長停滯，但在現煮咖啡市場也是蓬勃增加，也是台灣市場的特色，相信咖啡用量、消費量會持續增加，未來在生活、消費型態的轉變下，高品質咖啡的需求也會增加。

全家指出，根據觀察消費者在會員隨買的比例較高，主因於推出專屬優惠，導致價差較大，未來也會持續提供會員比較好的活動，針對會員經營更加著墨。