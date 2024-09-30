裕隆集團攜夥伴打造「大FUN凱道-兒童未來市」 10月19日舉辦

裕隆集團（2201）攜手富邦文教基金會、家樂福、旅行與閱讀基金會、Beyond Playmaking超越遊戲因為關心兒童權利，希望兒童在成長過程中不受空間限制、有自主自造的創意與勇氣，因而攜手包場凱達格蘭大道，打造專屬孩子的微型城市，10月19日凱道二十多項豐富親子互動體驗，一起看見孩子，創造更好未來。

你有多久沒有在馬路上玩樂、跑跳？10月19日的凱道，小孩作主，在凱道上看電影、讀繪本會是什麼滋味？想體驗直接在模擬汽車工廠生產一台車嗎？10月19日活動「大FUN凱道-兒童未來市」以兒童95cm視角規劃，為兒童打造一座模擬城市，從都市空間設計、安全街道規劃、處處自由遊戲、移動工具製造、為孩子繪本朗讀到餐桌食材選擇、惜物永續概念推廣等，兒童可以擔任這座城市的主人翁，提案、發想、動手做，走入未來市，為未來寫下更多故事。

大FUN凱道-兒童未來市以「為孩子創造友善未來」為理念，透過具未來性的模擬城市，讓親子在單日活動中邊遊玩邊實踐，感受進步城市規劃，並在其中倡議各種兒童權利。期盼將兒本街道、自主創造、友善選擇、參與表意等理念，延續到孩子未來生活的每一天。邀請大家10月19日走進凱道、成為未來市市民，以兒童視角出發，引領更多元友善的未來。

「大FUN凱道-兒童未來市」分為6大主題區、超過20項體驗/互動活動。活動中以荷蘭生活街道發想，和孩子一起劃設安全標線，實際體驗兒童為本理想街道。「自由遊戲基地」讓小孩可以盡情在街道上塗鴉彩繪、用紙箱、顏料和泡泡創造自己的繽紛世界，大孩子也能在跑酷區挑戰極限，由專業教練指導，跑、跳、滾鍛鍊體能，玩出自己的街頭姿態。

喜歡車車、更應該看見臺灣工廠如何自主造車，「YouLove未來汽車工廠」以裕隆汽車工廠為原型打造，小孩能在汽車生產線上體驗臺灣自造車，自己動手創造獨一無二的紙箱車，也可以報名「創意電動車工作坊」化身研發工程師，拆解、組裝電動車零件，並用成品在賽車道上競賽。

當完賽車手，一起探索餐桌食物從哪裡來吧！「市場好好玩」邀請孩子從在地友善農作中，採買今天的食材，品嚐無毒新鮮美味，同時在小老闆二手市集中，自己擺攤、推銷寶物，發揮創意體驗最真實的家家酒。

豐富活動讓小孩電力耗盡？可愛胖卡及創意小餐車都在「樂福美食廣場」！美食廣場由家樂福提供動物福利雞蛋糕、冰淇淋、小農食材PIZZA等親子健康美味餐點，現場提供餐具租借，自備餐具還能享有特別優惠！充電時刻可以前進家有奇雞牧場，透過趣味撿雞蛋遊戲，了解雞蛋產地和守護動物福利。

想體驗在凱道上聽繪本故事，「悠遊故事區」邀請大人為孩子們說故事，多元的繪本內容能陪伴孩子開展想像力、探索未來無限可能。當夜幕降臨，好片在總統府前開演囉！「廣場舞台區」提供各大國際兒童影展得獎短片，在凱道上感受大螢幕視聽饗宴，是難能可貴的親子浪漫。身為小小市民，對生活一定有夢想與期待，《少年報導者》打造街頭議會，提供兒童自由發表、向未來許下心願的倡議舞台，也邀請現場所有參與者一起溝通討論，凝聚更好的城市樣貌。