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搶攻外泌體醫美商機 樂迦再生 iPSC 專利技術備受矚目

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

樂迦再生（6891）30日表示，該公司繼取得日本iPSC發明機構京都大學iPS Academia Japan的iPSC專利授權後，近日再度取得「維持細胞面狀構型之方法」台灣專利，未來可透過此專利更有效製備具有特定形狀和結構的細胞類組織，大幅應用於再生醫學以及醫學美容等領域。

樂迦再生表示，今年適逢台灣美容外科學會30周年，日前特別擴大舉辦年會，兩天活動吸引數百位醫美專業人士與從業廠商參與，為業界一大盛事。三顧集團與樂迦也獲邀參與，並有專場介紹最新的iPSC超泌體技術與相關ＣＤＭＯ服務，在醫美之應用引起熱烈迴響。三顧集團所推出的iPSC家族訂製儲存的概念更讓專科醫師們盛讚，是領先業界的新型客製化服務。

樂迦再生表示，iPSC多功能幹細胞由諾貝爾生理醫學獎得主，日本京都大學教授山中伸彌所於2006年發明，透過此技術，可以將皮膚、血液等成體細胞，轉化為具有類似胚胎幹細胞再生能力的多功能細胞，不僅可作為藥物毒理測試、新藥開發等多方潛力；而iPSC所分泌之外泌體「超泌體」，更是具備相較間質幹細胞外泌體更多元的再生修復因子。

樂迦是台灣唯一取得iPSC專利管理單位日本京都大學的授權，可生產與銷售包括iPSC與其外泌體的細胞產品的生技業者，也是台灣首家取得人源iPSC超泌體INCI證號，可提供醫美機構原料於再生醫療細胞廠商開發。

不僅如此，樂迦是台灣第一家使用細胞GMP工廠認證的再生醫療CDMO公司，除製造外，旗下研發團隊所開發的「人類血球來源誘導性多潛能幹細胞iPSC外泌體」，不但可供應全球研究機構發展iPSC外泌體的醫療用途，更能提供各大醫美保養品業者作為創新保養品原料，更是目前唯一已經接單生產、具有實績的CDMO廠商。

三顧集團表示，品質控管是醫學美容的必要標準，選擇具有PIC/S GMP最高品質控管規範，並擁有原創機構授權的專業製造商，且有製造實績的廠商，才是醫美診所與患者可以信賴的合作伙伴，也是法規完備以前的最佳選擇。

此外，樂迦也宣布於本月份獲得台灣經濟部智慧財產局核發的「維持細胞面狀構型之方法」專利（專利證書號I854741），此一專利為新型細胞製備方法，透過細胞培養裝置、模具的設計，可用該專利應用於iPSC的指向型分化上（如心肌細胞、腎臟細胞及免疫細胞，等）；將各種分化後的細胞，應用在組織再生、藥物篩選，臨床試驗中的使用。現階段樂迦將進一步延伸至外泌體的生產開發上。在醫美應用上，舉例來說，未來醫生即可以透過其構型上的優勢，運用組織工程技術重建組織缺損的部位，選擇用最有效率的製造與儲存方式，提供客戶最具競爭優勢的多功能幹細胞與外泌體產品。

幹細胞 醫美

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