裕隆集團參與策動10月19日「大FUN凱道 — 兒童未來市」

裕隆集團、富邦文教基金會、家樂福、旅行與閱讀基金會、Beyond Playmaking 超越遊戲因為關心兒童權利，希望兒童在成長過程中不受空間限制、有自主自造的創意與勇氣，因而攜手包場凱達格蘭大道，打造專屬孩子的微型城市。

「大FUN凱道-兒童未來市」以兒童95cm 視角規劃，為兒童打造一座模擬城市，從都市空間設計、安全街道規劃、處處自由遊戲、移動工具製造、為孩子繪本朗讀到餐桌食材選擇、惜物永續概念推廣等，兒童可以擔任這座城市的主人翁，提案、發想、動手做，走入未來市，為未來寫下更多故事。

裕隆集團表示，「大FUN凱道-兒童未來市」分為6大主題區、超過20項體驗/互動活動。活動中以荷蘭生活街道發想，和孩子一起劃設安全標線，實際體驗兒童為本理想街道。「自由遊戲基地」讓小孩可以盡情在街道上塗鴉彩繪、用紙箱、顏料和泡泡創造自己的繽紛世界，大孩子也能在跑酷區挑戰極限，由專業教練指導，跑、跳、滾鍛鍊體能，玩出自己的街頭姿態。喜歡車車、更應該看見臺灣工廠如何自主造車，「YouLove未來汽車工廠」以裕隆汽車工廠為原型打造，小孩能在汽車生產線上體驗臺灣自造車，自己動手創造獨一無二的紙箱車，也可以報名「創意電動車工作坊」化身研發工程師，拆解、組裝電動車零件，並用成品在賽車道上競賽。當完賽車手，一起探索餐桌食物從哪裡來吧！「市場好好玩」邀請孩子從在地友善農作中，採買今天的食材，品嚐無毒新鮮美味，同時在小老闆二手市集中，自己擺攤、推銷寶物，發揮創意體驗最真實的家家酒。