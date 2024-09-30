WirForce 2024 11月登場 推出全新 AI 虛擬夥伴 Nyx

WirForce 2024迎來10周年。WirForce 2024將於11月14日至11月17日在圓山花博園區登場，官方透露，2024年將是重要的試金石，將帶來很多新嘗試與轉變，30日首先宣布推出全新AI虛擬夥伴Nyx作為WirForce電子外交官，將於WirForce2024實際落地運用，縮短玩家與AI PC之間的距離，為廣大的ACG使用者帶來更豐富、更貼近使用者的嶄新體驗。

WirForce 於2014年由就肆電競執行長黃智仁創辦，至今邁入第十個年頭。2022年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身開幕夜與玩家互動，2023年開幕更跨海邀請日本《新世紀福音戰士》神級主題曲演唱者「高橋洋子」重磅演出，每年為玩家帶來全新的創新、驚喜體驗，共同創造出許多動人回憶與成就。

黃智仁提及：「WirForce可說是十年磨一劍，在十周年之際，我們挾帶多年深厚的遊戲產業底蘊，並延續去年WirForce探討的AI議題，迎來WirForce的全新里程碑，有很多全新的嘗試，其一創舉就是今年我們搭著AI PC的熱潮，透過強大的效能以及地端運算能力創造 AI PC 對使用者的價值，推出專屬AI虛擬夥伴 – Nyx，希望藉此可以引發業界對於AI的關注，同時開啟市場對於ACG使用者的想像，持續秉持電競業界先驅的使命，共同推動整個產業的進步。」

自生成式AI問世以來即是全球持續熱議的話題，近日更發展出AI PC的全新概念，受到市場極大關注，但使用者該如何實際接軌AI PC也是一大考驗，WirForce每年BYOC (Bring Your Own Computer) 皆有眾多玩家熱情參與，今年BYOC玩家參與人數上看1,400位，看準市場的商機及困境，藉此展現業界先驅領導力，推出WirForce電子外交官 – AI虛擬夥伴Nyx，將於WirForce 2024與玩家們初見面。

BYOC的玩家們只要下載專屬驅動程式，即可在四天三夜不斷電的LAN Party中擁有Nyx的專屬陪伴！ Nyx透過強大的地端算力以及4Gamers多年累積的ACG產業知識庫，加上VTuber的外型連動語音情緒，貼近使用者的需求，成為玩家的忠實夥伴，實際讓玩家體驗AI PC帶來的創新體驗感受，快速無縫接軌全新AI PC世代！