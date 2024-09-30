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裕電俥電整合電動車充電站 全台逾400站

中央社／ 台北30日電

裕隆集團旗下裕電俥電今天下午表示，截至8月已整合全台超過400個電動車充電站、充電槍1000槍，並與格上GoSmart、LuxClub、My MG等車廠及第三方用車服務平台APP串接合作。

裕電俥電下午透過新聞稿指出，電動車需求快速成長，充電營運商家數不斷增加，裕電俥電透過充電地圖，目前已整合包括YES!來電、華城、車車電充、LINBROS等多間充電營運商站點。

裕電俥電表示，YES!來電在7月推出「隨插即充」服務，持續在全台超過60處自建站導入相關功能，可因應每次充電需打開APP、完成掃碼才啟動充電等繁瑣流程的問題，減少充電前置作業時間。

根據資料，裕電俥電具備電動機車、電動車與電動巴士等綠能載具的多元充電解決方案，現階段積極與納智捷（LUXGEN）、MG、NISSAN、Volkswagen等電動車品牌合作，提供家用充電樁、服務廠與展間充電設施建設，以及場勘規劃、工程建置、營運監控、售後維修及24小時真人客服的一條龍服務。

裕隆集團 電動車

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