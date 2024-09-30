燁輝：需求保守 調降10月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格

燁輝企業今天公布10月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格，每噸下調新台幣1000元，11月外銷價格持平。

燁輝說明，當前整體市場在中美兩國於金融面加持下穩步向前，終端市場需求尚未明朗，行情依舊弱勢，整體氛圍採觀望、保守下，亞洲各主要鋼廠不論寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻、越南河靜、和發等鋼廠最新盤價皆持續以平低盤開出，主基調仍然採取守勢，反映當前市況。

燁輝企業指出，全球經濟在美國降息的定錨效應下，各主要市場紛紛邁入降息循環，以穩定經濟的態勢明確，加上全球持續減少粗鋼供給，亞洲、歐美鋼市進入相對旺季，可望帶動鋼需向上。

鋼鐵供需方面，世界鋼鐵協會（WSA）於9月24日公布8月全球粗鋼產量1.448億噸，較去年同期減少6.5%。中國8月粗鋼產量7792萬噸，年減1成，且前8月粗鋼產量年減4%。今年粗鋼產量自5月迄今3個月已銷售1494萬噸，在持續去供給的態勢下，加上時序已進入相對旺季、歐美各國紛紛啟動降息循環，中國政府進一步於金融面注入活水，除降準降息外，再配合降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比例等全力拉抬房市。

台灣受惠人工智慧（AI）浪潮帶動出口與科技業擴大資本支出，帶動廠房設備投資與國內大樓、廠房建築用鋼需求。國內近期央行祭出一系列打炒房措施，或將對房市、營建形成衝擊。

原物料行情與市場面，煤鐵原料價格受中國鋼廠減產與市場需求鈍化所拉扯呈現震盪，鐵礦自進入9月來，在每噸90美元間盤整。另中國國產煤礦9月大抵持穩每噸200美元左右，澳洲煤礦在每噸180至190美元區間整理。