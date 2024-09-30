盛弘醫藥敏盛智醫診所 10月起轉型為智慧健康管理中心

盛弘（8403）30日宣布，為率先響應政府「健康台灣」政策，旗下敏盛智醫診所將轉型為「敏盛智慧健康管理中心」，將於10月正式營運，率先打造出全台首家健康台灣智慧照護基地。由前桃園衛生局長、現任敏盛醫院副總院長劉宜廉主導，結合桃園在地社區與智慧醫療，提供持續性健康管理服務。

盛弘醫藥指出，「敏盛智慧健康管理中心」不以門診治病為主，而是服務亞健康族群，以全方位的醫學健康促進，預防疾病發生，提昇民眾優質的健康人生，並且減輕整體醫療照護負擔與成本。「敏盛智慧健康管理中心」將於10月開始營運，率先打造出全台首家健康台灣智慧照護基地。

盛弘醫藥表示，「健康台灣」是以各項行動促進全民的健康生活、提升全齡的照顧，也讓台灣接軌國際健康永續發展的政策。敏盛智醫城原本就是結合盛弘集團的敏盛智醫診所、躍獅連鎖藥局、哈佛健診、智醫康寓等資源，打造出來的智慧醫療城，將敏盛智醫診所將轉型為敏盛智慧健康管理中心，更加聚焦於亞健康族群的健康預防與健康照護。

實務上，敏盛智慧健康管理中心會從成人健檢開始，除了有醫生全面的健康評估報告，後續敏盛智慧健康管理中心提供用藥管理、心理檢測、運動與營養處方、社區照護、癌症篩檢、AI影像診斷等健康管理。經營模式將不會以健保給付服務為主，來到敏盛智慧健康管理中心不是看病，而通過各項健康檢測、追蹤等智慧健康管理，達到健康促進、慢性病預防。

地區醫院是預防健康的重要推手，敏盛醫療集團成立以來，深耕桃竹苗地區醫療照護需求，不斷提升醫療服務深度及廣度，帶給民眾最好的醫療照護體驗，明年即將迎來敏盛醫療集團50周年，集團的服務宗旨也朝向未來健康發展。台灣明年即將邁向超高齡社會，且根據國發會推估，全台灣45歲以上的壯世代，也在明年達到51％，45歲以上壯世代的健康管理，即是敏盛醫療集團下一個50年的重點。

集團邀請敏盛醫院副總院長劉宜廉主導敏盛智慧健康管理中心，劉宜廉具公衛、家醫科醫師專業，長期在公衛界、歷任過苗栗縣、桃園縣、宜蘭縣、桃園市等衛生局長，深知健康促進及慢性病預防相關需求，借助劉宜廉長才打造敏盛智慧健康管理中心成為健康台灣基地，集團樂觀期待成果，並期待以此基地的成功進而複製推廣。