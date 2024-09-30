央行打房投資者轉攻海外 APEX 艾沛思領先全台引進杜拜豪宅搶市

近年政府重拳打房，央行又祭出出第七波信用管制，全台房市買氣勢必受到影響，未來國內資金與投資目光有望轉向海外市場，有鑑於此，「APEX艾沛思環球物業」看好台灣高資產族群購買力，拓展海外高端豪宅布局，並引進杜拜不動產投資，成為台灣第一家引進杜拜指標高端住宅的海外投資代銷業者。

APEX艾沛思環球物業指出，杜拜房產享有穩定收租效益且為全球知名免稅殿堂，目前主推總價876萬元起入住世界級賽道杜拜賽車場旁「Sobha Solis」，在「金龍海嘯」後短短兩周內，已接獲超過80組高端客戶積極洽詢，顯現全台海外投資者對於最新引進的杜拜市場之高度興趣與熱情。

APEX艾沛思環球物業長期專營全台海外房地產買賣，過去以泰國曼谷等東南亞房產投資聞名市場，看好杜拜已成為全球貿易和金融中心重鎮，以及提供免稅制度及豐厚租金回報率、每年房價平均穩定成長1成等多項投資優勢，首創引進杜拜不動產投資。

APEX艾沛思環球物業顧問總經理陳璿凱表示，台灣投資者正積極找尋穩定的海外不動產市場進行資產配置，杜拜也非常看重台灣高資產族投資實力，在《全球金融》公布的2024全球百大富有國家或地區排行榜中，台灣排名高居第14名，遠超越南韓的30名和日本的36名。

另一方面，台灣半導體產業的全球領先地位，杜拜豪宅開發商Sobha Realty主動與APEX艾沛思環球物業合作，要將世界級賽道杜拜賽車場旁指標豪宅「Sobha Solis」引進給台灣高資產族，也促成了杜拜高端房產與台灣市場的首次合作。

杜拜豪宅開發商Sobha Realty為世界聞名的「皇宮製造者」，總裁PNC Menon從室內裝潢公司開始做起，以阿曼馬斯喀特蘇丹卡布斯大清真寺（Sultan Qaboos Grand Mosque）和阿布斯坦宮（Al Bustan Palace）的室內設計而聞名，有著Palace Maker 皇宮製造者的名號，為國際知名豪華房地產開發商集團。

此次來台展銷物件「Sobha Solis」緊鄰杜拜賽車場，包括國際知名的GT世界挑戰賽（GT World Challenge）、阿聯酋方程式賽（Formula Regional Middle East）、24小時耐力賽等。入住「Sobha Solis」能在自家陽台上觀賞這些精彩賽事，還能享有專屬VIP通道，參加各種獨家活動，近距離感受引擎轟鳴的震撼與刺激。

陳璿凱表示，「Sobha Solis」為永久產權，鄰近杜拜的主要商業區和國際學校，距離未來地鐵藍線「汽車城站」步行約10分鐘。主推15~53坪1~3房，台幣總價876萬元起至3,344萬元不等，以目前杜拜房價中位數換算台幣與台坪為每坪51.8萬元來看，「Sobha Solis」每坪單價59.5萬元起，價格符合行情。

「Sobha Solis」配全室精裝修，享露天電影院、跑酷空間、BBQ區等25項精美公共設施，預計2027年12月完工，由於杜拜位居全球金融中心，擁有相當穩定且龐大的白領階級外派租賃需求，因此無論是置產或租金投報率皆相當穩定與亮眼。

針對近期買氣表現，陳璿凱指出，最近在央行的第七波打房政策下，許多原先預計投資台灣房地產的高資產客戶，開始轉為詢問海外房地產投資方案，其中杜拜因其免稅政策與高投報率，近期被高資產客戶高度關注。

陳璿凱指出，杜拜因具備多項投資優勢，使其成為全球投資者的焦點，首先，杜拜擁穩定的政治環境及快速發展的經濟，是全球貿易和金融中心之一。

其次，杜拜房地產市場對外資大方開放，提供免稅制度及豐厚的租金回報率，對於投資者而言，無論是長期持有還是短期投資都極具吸引力。