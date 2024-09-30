路易莎全新品牌 Louisa Bakery 特色麵包門市進駐大巨蛋

路易莎旗下全新品牌「Louisa Bakery」新型態特色麵包門市終於亮相，進駐大巨蛋遠東Garden City B2 花園綠廊，超過60種結合歐香與台式創意風味，即日起至10/9麵包買三送一優惠。低調奢華絕美裝潢，讓人彷彿置身歐洲街頭。

路易莎和台灣在地烘焙職人周俊宏合作，歷經近一年的研發，無數次味蕾激盪，將以更好的純正歐式麵包創造台灣新一代的溫暖與回味。周俊宏主廚曾赴日本、法國、韓國研習，有十餘年的專業烘焙經驗，擅長開發台灣在地食材，揉捻出麵包的全新美味光譜。

「Louisa Bakery」使用魯邦種與波蘭種天然酵母，現場並有供應多款歐風人氣與台式經典麵包，特別選用日本昭和霓虹麵粉、杜蘭小麥、T55布瑟法國小麥粉、法國冠軍麵粉與伊思尼鹹奶油等多種高級食材。

第一波主打麵包「墨西哥辣椒香腸」酷似面具般的麵包外觀，卻蘊含著杜蘭小麥的香氣與勁辣滋味。而「一次擁有愛情與麵包」內含愛情靈藥布朗尼與手煮焦糖醬，從命名就看得出一定會是佳節必備熱賣商品。「肉鬆砲彈」完美融合台灣經典食材與歐式天然酵母，裡面還驚奇地包有一整顆雞蛋。另有「脆脆菠蘿」採用特殊製程，讓濕潤的麵包體與脆皮的菠蘿同時呈現。

現場還有多款手作蛋糕，6吋蛋糕以平易近人的超值優惠價480元提供給消費者（8吋720元），布丁系列更帶來了市場上不多見的泰奶布丁與斑斕布丁，還有香草布丁與布蕾胖胖杯等，讓大家體會到路易莎以職人的堅持和熱忱為起點，從精品咖啡成為生活的初心，延伸到精緻平價的糕點，每一口都是新鮮的日常，每一天都是和你分享熱愛的第一天。