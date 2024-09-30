中研院國際級核酸先導設施啟用 打造首座 mRNA 小工廠

中研院院長廖俊智30日宣布，中研院的國際級核酸先導設施正式揭牌啟用，此設施為國內第一個完整串聯且可擴增mRNA及mRNA-LNP製程的平台，符合品質管制及分析業界要求，並已建立20多項Drug substance（DS）和Drug product（DP）的品管檢測技術，未來將提供我國進行小規模實驗級核酸藥物設計、生產及臨床試驗，以國際標準加速研發成果的臨床應用。

第2屆「NBRP Pitch Day全國生醫轉譯選拔媒合會」30日在國家生技研究園區盛大展開，由中央研究院生醫轉譯研究中心、國家衛生研究院、中國醫藥大學主辦，共27所學研醫機構協辦響應。30日的活動亦為國家生技研究園區學苑及學研轉譯辦公室揭牌，中研院也宣布啟用國際級核酸先導設施，期待園區成為研發、製程、人才培育都具有國際實力的科學重鎮。

廖俊智表示，中研院國際級核酸先導設施啟用後，此設施為國內第一個完整串聯且可擴增mRNA及mRNA-LNP製程的平台，符合品質管制及分析業界要求，並已建立20多項Drug substance （DS）和Drug product （DP）的品管檢測技術，未來將提供我國進行小規模實驗級核酸藥物設計、生產及臨床試驗，以國際標準加速研發成果的臨床應用。

國家生技研究園區學苑及學研轉譯辦公室亦同步啟用。國家生技研究園區學苑將規劃完善的創業培訓課程，鼓勵具有生醫專業或想投入新創事業的起步者選讀，精進商業營運能力，縮短生醫人才從走出實驗室到創業間的距離。國家生技研究園區學研轉譯辦公室則由本院攜手全國27所大學及醫院共同成立，提供專業的產學研合作空間，促進生醫學術與產業界交流合作。

Pitch Day匯聚來自全國的創新資源，不僅成為轉譯團隊展現技術和創新理念的重要平臺，亦獎勵具商品化潛力的團隊。今年共有21支團隊進入決選，活動期間將透過「新藥技術」和「醫材技術」等競賽項目，決選出六支潛力團隊，每隊可獲得新臺幣10萬元團隊輔導金及一年期的園區推廣與輔導，包括協助媒合投資人、業師專案輔導及實驗空間進駐機會等，為臺灣生醫創新領域注入新動能。

中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠指出，園區今年邀請美國「癌症登月計畫（National Cancer Moonshot）」推手──美國國家科學院與國家醫學院院士暨德州大學MD Anderson癌症中心前校長Dr. Ronald A. DePinho以「生技產業：將知識轉化為患者福祉」為題分享，剖析生技產業中的科學知識如何回應民眾的福祉；中國醫藥大學校長洪明奇院士以「精準醫療：利用血清標誌物與診斷技術實現最佳治療」為題，探討如何運用血清標誌來進行癌症早期篩檢；美國國家醫學院院士暨德州大學系統前副校長Dr. Lynda Chin，則分享「科技驅動的精準醫療照護」的主題，分析科技如何驅動精準醫療的進步，及其在醫療照護中所扮演的關鍵角色。三場精彩的主題演講均為臺灣生醫新創團隊帶來新展望。