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台製離岸風電船推手 曾國正接任台船環海董事長

中央社／ 台北30日電
曾國正回鍋出任台船環海董事長。照片／台船提供
曾國正回鍋出任台船環海董事長。照片／台船提供

台船今天宣布，為持續投入及有效經營離岸風電海事工程產業，台船前總經理曾國正將擔任投資公司台船環海風電工程公司董事長，看好他兼具海工造船及離岸風電產業知識能力。

台灣國際造船公司今天發布新聞稿指出，經營管理層8月改組，由成功大學教授黃正弘接任董事長後，台船為持續投入及有效經營離岸風電海事工程產業，已再指派曾國正接任轉投資公司台船環海風電工程公司董事，並於24日獲得董事會一致同意，接任董事長。

台船說明，曾國正曾於民國106年至110年任台船公司總經理，於台船環海創立初期也兼任公司董事長，帶領團隊爭取離岸風電海事工程業務，時任期間簽訂中能風場風機安裝管理計畫及水下基礎安裝計畫、海龍離岸風電計畫的運輸與安裝等重要海事工程合約。

台船指出，為落實政府推動海工造船本土化政策，擴展海事主力工作船量能，曾國正也催生國內第一艘自建離岸風電海事工程船「環海翡翠輪Green Jade」，以超過新台幣70億元的投資計畫，在台灣順利誕生，並於109年起由台船公司進行設計與建造的本國籍工作船，加強台灣離岸風電海事工程船舶量。

曾國正表示，再次派任至台船環海接任董事長，與昔日團隊再一次為台灣離岸風電海事工程一起合作，看到本土工作船環海翡翠輪執行中，與海龍計畫有高效的成果，持續與DEME Offshore合作，未來必能創造出國際性業務，以台灣為基礎，走向亞洲邁向國際的專業海事工程公司，同時希望能培養更多的本土海事工程師、海事工程船員等人才。

台船 董事長 離岸風電

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