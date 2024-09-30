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超夯品牌10月巨城齊登場 街頭藝術決賽大車拚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
4F 10月進駐「DURIAN KAKI 腳標榴槤」，推出巨城限定「頂級貓山王生乳酪蛋糕」。業者/提供
4F 10月進駐「DURIAN KAKI 腳標榴槤」，推出巨城限定「頂級貓山王生乳酪蛋糕」。業者/提供

光輝10月，迎接周年慶的換櫃改裝計劃持續進行中，豐富精彩的各項活動也一波接一波，遠東巨城持續引進桃竹苗獨家品牌，4F全新品牌「肉的長谷川」是全台除了雙北地區以外的首個新據點，10月2日歡慶開幕，首3日購買「日本和牛漢堡排套餐」加量不加價，享180克升級至270克的限量優惠，老饕們千萬別錯過。

7F「YAYOI彌生軒」則於10月5日換裝重新開幕，期間會員享88折優惠，首五日消費滿980元還可獲越光米托特袋組合，巨城VIP平日消費更享85折。B1「POP CIRCUS」匯集最齊全的卡通IP生活小物、流行配件與潮流玩具，同樣歡慶開幕享正價商品9折優惠，以及5F創藝廳現正舉辦「K-FEVER POP-UP STORE」多款韓國文創小物，兼具知性與可愛，一次滿足大小朋友、盡情享受購物的樂趣。

美味輕食話題新品吸睛，全家大小一同享受甜點衝擊，5F 「CREMIA」推出全新提拉米蘇口味冰淇淋，一上市便造成搶購風潮；B1「MANOMANO」推出12入復古馬卡龍禮盒，外型是台灣特有藍白拖和婆婆媽媽逛菜市場必備的復古「草袋仔」，及最能代表台灣小吃的珍珠奶茶；4F 10月進駐「DURIAN KAKI 腳標榴槤」，推出巨城限定「頂級貓山王冰心麻糬餅」和「頂級貓山王生乳酪蛋糕」，讓喜愛榴槤的顧客一口接一口，根本停不下，知名甜甜圈「Mister Donut」與超萌「毛毛蟲咖波」聯名，推出三款「怪萌系甜甜圈」，可愛外型是今年必備甜品，4F排隊夯店「FUN TOWER」日式可麗餅現正享有指定品項第二件8折優惠，不用出國即可享用最道地的甜品，千萬不能錯過。

今年街頭藝術節已邁入第七屆，經過一系列精采比拚後，音樂組和雜耍組各十強已出爐，總決賽亦將在10月12日、13日精彩登場，除了現場可以欣賞到國際級的超水準演出，即日起還可在官網上選出你最喜愛的表演者投下寶貴一票，由你決定網路人氣獎最終得主，虛實連線感受街頭藝術的強大魅力。Big City萬聖魔幻城歷險在10月19日（六）14:00-17:00 1樓噴水池廣場登場，邀請小朋友們一起完成討糖尋寶、線索蒐集和互動式兒童劇場觀賞，參與活動即可獲得萬聖小禮，有變裝的小朋友可額外獲得拍立得照片乙張，活動結束後也會將小朋友變裝照片展出。

「Big玩藝」檔期即日起至10月23日（三），活動期間不限支付方式回饋2、5、8%，消費滿5,000回饋2%、滿10,000回饋5%、滿30,000回饋8%，最高回饋30,000元電子禮券，還有當日單筆消費來店禮、跨日累點高消費滿額禮，加碼消費滿額周周抽「iPhone 16 128GB」、HAPPY GO扣點抽「iPhone 16Pro 128GB」，更有BIG玩藝扭扭樂活動，有機會獲得購物抵用券或美食買一送一等好禮。

K-FEVER POP-UP STORE 9月25日-10月21日在5樓創藝廳登場，多款嚴選文青小物一次帶回家。業者/提供
K-FEVER POP-UP STORE 9月25日-10月21日在5樓創藝廳登場，多款嚴選文青小物一次帶回家。業者/提供
10月2日-10月4日開幕期間，購買「日本和牛漢堡排套餐」加量不加價，重量從180克升級至270克，每日限量50份。業者/提供
10月2日-10月4日開幕期間，購買「日本和牛漢堡排套餐」加量不加價，重量從180克升級至270克，每日限量50份。業者/提供
B1 MANOMANO推出復古馬卡龍12入，推薦價1,152元，一次擁有台灣人必備好物。業者/提供
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