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串接合作車廠、第三方平台 裕電俥電充電整合逾400站

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

隨著電動車登記掛牌數量連年擴增，裕電俥電-YES!來電積極升級充電服務，全力完善eMaaS電動車生活圈，提供車主更便利的體驗。YES!來電導入「隨插即充」新功能，透過出行充電地圖整合充電營運商，讓車主在完成綁定後，不需打開APP，即可體驗充電漫遊服務。

YES!來電在7月正式推出的「隨插即充」服務，持續在全台超過60處自建站導入該功能，用以解決每次充電需打開APP、完成掃碼才啟動充電等繁瑣流程的痛點，大幅減少充電前置作業時間。

裕電俥電為提升電動車主出行便利性，除便捷的隨插即充功能，更持續整合跨營運商充電平台，打造出行充電地圖，讓車主只需使用一個慣用APP，即可對應多個充電營運商站點並完成充電費用支付。裕電俥電指出，隨電動車需求快速成長，充電營運商家數不斷增加，目前已整合包括YES!來電、華城（1519）、車車電充、LINBROS等多間充電營運商站點，截至八月已整合全台逾400站、1,000槍。目前並與格上GoSmart、LuxClub、My MG等車廠及第三方用車服務平台APP串接合作，讓車主在外充電更直覺便利，減緩長途旅程時的里程焦慮。

裕電俥電具備電動機車、汽車與巴士等綠能載具的多元充電解決方案，致力於打造全方位充電生活圈。現階段並積極與納智捷、MG、NISSAN、Volkswagen等電動車品牌合作，提供家用充電樁、服務廠與展間充電設施建設，以及場勘規劃、工程建置、營運監控、售後維修及24小時真人客服的一條龍服務。與汽車品牌的服務整合，結合在外補電的充電站，持續提供車主們完善的充電體驗。

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