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美東碼頭恐罷工 業者：時間拖長逾一週將衝擊物流鏈

中央社／ 台北30日電
美東碼頭罷工山雨欲來，航運業者表示，若拖長到一週，就會衝擊物流鏈並導致塞港。 （聯合報系資料庫）
美東碼頭罷工山雨欲來，航運業者表示，若拖長到一週，就會衝擊物流鏈並導致塞港。 （聯合報系資料庫）

美東碼頭罷工山雨欲來，航運業者表示，「罷工箭在弦上，會罷工多久則是觀察重點」，罷工1天物流鏈大約需要4到6天消化貨量，若拖長到一週，甚至到中國十一長假後，就會衝擊物流鏈並導致塞港。

根據外電報導，美國國際碼頭工人協會（ILA）表示，除非港口業者同意大幅加薪，並限制自動化措施，否則從緬因州到德州約36座港口的2萬5000名碼頭工人，將於10月1日起罷工。

國內貨櫃航運業者先前已屢次提出警告，由於勞資方協商進展緩慢，「美東碼頭工人罷工機率非常高」，將影響船舶停靠，恐對整個美國東岸的物流鏈產生重大衝擊，如果時間拉長，這個效應會擴及到全球其他的市場。

航運業者對中央社記者表示，若罷工1天，供應鏈大約會需要4到6天才能完全處理掉累積1天的貨運量，這是在不加班的前提下，若罷工只是短期，對整體物流鏈的影響其實不會太大，但如果拖長到一週，甚至是到中國十一長假落幕後，10月8日工廠開始啟動出貨時，就會有很大程度的影響，進而衝擊物流鏈與塞港情形。他表示，「業界普遍認為罷工箭在弦上，會罷工多久則是觀察重點」。

業界回顧，2002年的美國西海岸港口碼頭工會工人罷工11天，當時共需要6個月的時間，物流供應鏈才恢復正常。

至於因應措施，業者指出，部分船公司都提出若罷工10月將加徵罷工附加費用，而美東航線若停擺，其實沒有什麼替代航路，選擇跳港的話，可能會考慮從加拿大再走內陸鐵路與卡車運輸，運輸成本費用將會大幅增加，而美東航線又有許多大型客戶，將牽動全球不少產業，預料會有海運轉空運的效應，但考量成本，可能也不會太多。

上週貨櫃三雄股價強勢反彈，但今天翻黑，陽明、長榮挫逾5%，萬海下跌8.84%。投顧分析師指出，美東罷工發生機率雖高，也將對供應鏈造成影響，但仍視罷工時間而定，預料勞資終究會走回談判桌，且今年旺季貨量不強，供給又增加，運價已自高峰下跌。

海航運交易所公告最新一期的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），呈現連6跌走勢，指數較上週下跌近10%，4大主要航線齊挫。

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