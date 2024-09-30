台中資深建商兄弟檔走雙品牌路線 同場較勁各擅勝場

企業開枝散葉是永續經營的必經過程，台中地產界就出現建商兄弟檔跨出雙品牌路線，各自開創天地。如資深建商大城營建機構與元城建設近期在北屯、南屯屢創佳績。

而二代接班後的親家與允將建設，更在危老整合、頂級商辦、能源事業走出創新領域；以及坤悅、坤聯富、坤聯發則是持續深耕首購蛋白區與科技族群，逐漸走出差異化。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，台中超過30年資歷的老牌建設公司皆能挺過921大地震、數次金融海嘯，在消費者心目中有一定的信賴基礎，雙品牌路線即使各自為政、或是互補相乘，多少也有良性競爭意味，對外界形象有1加1大於2的加分效果。

其中，成立35個年頭的大城建設，曾被外界封為「台中大地主」、「廍子王」、「北屯一哥」等稱號，手中的土地庫存量最高逾2萬多坪，其中還包含一處位於七期市政府旁的超級蛋黃千坪地，選地眼光快狠準。然而在公司經營方面採取穩建、踏實的腳步，長期專注經營自住客層、社區總體營造、以及建築與環境的共融。

大城以購屋族可負擔的區域為重心，持續加碼首購、自住為主的北屯區，新案「大城光年」將棟距視野放大，加上位處捷運商圈核心地段，成為今年機捷特區最強黑馬新案。第4季公開的「大城吾界」，更進一步將自然山水引景入室，創造環境共融進化，換屋客層預約詢問不斷。

而大城機構最為人津津樂道的「大城小食光」特約商家服務，至今仍在持續增加中，包括膳馨、屋馬集團、涮乃葉、頂園全鴨坊、詩蘭慕頂級名床等近百家名店提供大城約88個社區、近9,000戶家庭生活各層面的貴賓級禮遇。

由大城建設董事長賴源釗胞弟賴源旻所創立的元城建設，低調行事風格如同兄長一般，早期以新古典風格奠定市場知名度，開發區域偏好成熟市區的隱富區域。今年元城建設將舊木業工廠作為策展空間，以南屯在地文化展覽為新案「元城生生」的進場鋪陳，確實讓市場耳目一新。

此外，親家建設與允將建設同樣是成立超過數十載的台中在地老牌建商，近年都頻頻讓人有刮目相看的創舉，如親家建設跨足綠電產業，打造全台最大儲能廠，並邁大步進軍台北大安區推出都更案「親家JIA」，同時亦積極整合台中精華危老土地。

而允將建設將開發觸角拓展至頂級商辦，「允將TST台灣之鑽」創下每坪92.7萬元天價，開啟台中豪辦新眼界。