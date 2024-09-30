豐興：鋼筋型鋼開平盤 10月迎鋼鐵旺季

豐興鋼鐵今天公布最新牌價，其中廢鋼9月28日每噸已下調新台幣200元，今天維持平盤，國內鋼筋、型鋼產品基價均平盤。

豐興鋼鐵說明，國內廢鋼每公噸9100元、鋼筋每公噸1萬8100元、型鋼每公噸2萬5200元。上週鋼筋市場除中部鋼廠成交量大外，南部市場買盤零星尚無成盤，下游態度取決於原料走勢，但中國鋼價強漲，小鋼胚報價預期上漲，鋼筋成盤在即。

國際原料行情部分，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每噸下跌為313美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每噸下跌為310美元，澳洲鐵礦砂由每噸91美元上漲至101.5美元。

鐵礦砂部分，豐興鋼鐵指出，中國上週鋼品市場全面上漲，週末在降準、降息及政策利多情形下，期貨全面大漲，市場瀰漫樂觀氣氛，扭轉自8月下旬以來跌跌不休的局面，10月為鋼鐵旺季，雖明日起中國大陸迎來十一長假，後勢發展仍值得期待。

另外，美國廢鋼國內收購價下跌有限，美東港口工人醞釀調漲薪資，美廢成本預期逐漸升高；日本廢鋼則因亞洲廢鋼需求仍弱，出口報價下跌。