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華新10月盤價 外銷300系盤元每公噸漲30美元內銷平盤

中央社／ 台北30日電

電纜及不銹鋼廠華新麗華今天表示，受新台幣升值影響，10月台灣盤元牌價當中，外銷300系產品每公噸調漲30美元；內銷300系、316系與焊條鋼種附價、200系、400系維持平盤。華新說明，考量客戶整體接單競爭力，仍以穩健原則訂價。

華新指出，美國聯準會（Fed）日前啟動預防性降息2碼提升市場信心，台經院景氣動向調查報告也指出，新一波資金效應可望帶動投資和消費擴張。加上中國近期下調存準率，向市場釋出流動性人民幣1兆元，也針對房市、股市加大力度祭出救市措施。

華新表示，報告也提及，美中2大經濟體同步端出刺激政策，預期將改善全球實體經濟。然而，工業用電價格可能再次上調，將持續增加鋼廠生產成本。

新台幣 美國聯準會

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