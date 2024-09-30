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房市交易連三個月量縮！ 9月較6月高點減45%

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
央行無預警祭出第七波選擇性信用管制，更進一步限縮貸款，讓民眾購屋腳步更為放緩，市場觀望氣氛濃厚，根據永慶房產集團統計，9月房市交易量較8月量縮15%，買氣續降。圖／永慶房產集團提供
央行無預警祭出第七波選擇性信用管制，更進一步限縮貸款，讓民眾購屋腳步更為放緩，市場觀望氣氛濃厚，根據永慶房產集團統計，9月房市交易量較8月量縮15%，買氣續降。圖／永慶房產集團提供

在銀行房貸緊縮與央行下達房貸「減降令」的狀況下，9月房市延續8月的冷清市況，但央行無預警祭出第七波選擇性信用管制，更進一步限縮貸款，讓民眾購屋腳步更為放緩，市場觀望氣氛濃厚。根據永慶房產集團統計，9月房市交易量較8月量縮15%，買氣續降。

與8月相比，台北月減5%，新北量縮23%，桃園減少15%，新竹縣市月減10%，台中量縮20%，台南與高雄分別月減16%與15%，若以9月與6月高點相比，交易量減少高達45%。

若與去年9月同期相比，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，全台房市交易量年減17%，台北年減19%，新北量縮25%，桃園年減12%，新竹縣市減少26%，台中年減14%，台南與高雄則分別年減4%與19%。

陳金萍表示，8月受到銀行房貸緊縮影響，民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，房市交易量已較7月有逾二成的減幅，房市已明顯降溫。

不過，央行於9/19再度祭出第七波選擇性信用管制，銀行放貸審核趨嚴、貸款利率拉高、成數降低、排隊等撥款的現象恐怕短時間內無法解決，且銀行房貸資源將優先提供無房族的真首購，在縮銀根、去槓桿的狀況下，將扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，第四季買氣急凍，價可能盤整或下修。

央行 房市 房貸 限貸

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