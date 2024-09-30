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嘉義首店「壽司郎垂楊店」今試營運 多重優惠限定開跑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」今起試營運，並推出多項優惠活動。壽司郎/提供
嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」今起試營運，並推出多項優惠活動。壽司郎/提供

「壽司郎」加速全台展店腳步，繼7月開始陸續開出壽司郎台中新時代店、壽司郎高雄美術館店及壽司郎新北板橋府中店3家門市，9月又將緊鑼密鼓地開設台灣第46號店「壽司郎嘉義垂楊店」，持續往全台50家門市目標邁進。

嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」展店消息一出即備受矚目。對此，壽司郎推出期間限定優惠餐點，與嘉義顧客一同分享開幕喜悅。9月30日至10月6日推出「極上鮪魚大腹40元」、10月7日至10月13日則推出「鮭魚腹」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」，每份只需30元。

為歡慶嘉義首店開幕，同步推出滿額贈活動。9月30日至10月6日試營運期間，只要在壽司郎嘉義垂楊店內用消費並參加社群按讚活動，即可立即享有「內用消費滿300元現折40元」、「滿600元現折80元」的折扣優惠，依此類推；若折扣後的消費金額超過300元，再加碼贈送「40元折價券」1張及「萌抱壽司A4資料夾」1個；超過600元，則贈2張「40元折價券」、「萌抱壽司A4資料夾」2個，依此類推。數量有限贈完為止，

「壽司郎嘉義垂楊店」占地約154坪、提供244個舒適座位，呈現來自日本的店裝風格與氛圍。該店坐落於熱鬧的站前商圈，距離嘉義火車站車程只需約4分鐘，且不定期就推出季節限定新品，將提供給嘉義顧客更豐富多元的用餐選擇。

折價 消費

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