金龍海嘯第一排 房仲業9月交易量年、月均雙位數下滑

央行理監事會後，作為「金龍海嘯」第一排的房仲業者交易狀況慘不忍睹，住商機構統計旗下成交狀況後發現，9月全台交易量減少26.4%，比起去年同期減少28.6%，區域表現全面蕭條。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，8月開始限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，加上9月19日央行理監事會後的選擇性信用管制，成屋交易雪上加霜，雖有零星個案降價求售，但買盤因貸款與期待價格修正心態，第一線狀況慘淡。

各區表現上，相較於去年9月，今年在限貸令與選擇性信用管制壓力下，各都會全面均呈現雙減，北市月減31.9%，年減34.3%，新北市月減30.9%，年減37.1%；桃園市月減41.4%，年減45.3%，台中月減24.6%，年減19.6%，台南月減9.1%，年減9.8%，高雄月減23.0%，年減26.7%。

徐佳馨表示，央行在月中宣布的選擇性信用管制新規定一出，市場微弱買氣煙消雲散，加上許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，第四季交易很難表現。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，7月可說是本波市場轉向關鍵，8月因限貸令重挫市場，9月又有選擇性信用管制上膛，房市可說是禍不單行，雖說央行要針對換屋與繼承者打開「綠色通道」，但恐怕數量有限，近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，更讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。