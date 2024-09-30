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山陀兒海陸警齊發 暴風圈罩全台 超商、超市拉高庫存備戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
山陀兒颱風接近中，超商備妥防颱物資供就近購買。7-ELEVEN/提供
山陀兒颱風接近中，超商備妥防颱物資供就近購買。7-ELEVEN/提供

根據中央氣象署預報，中度颱風山陀兒逐漸靠近本島陸地，已發布海上、陸上颱風警報，暴風圈持續逼近台灣本島。超商、超市針對民眾宅家屯糧需求，以及各項防颱物資，也紛紛加強備貨。

7-ELEVEN因應民眾颱風預防性採購需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高二至三成備貨、雨具相關商品提高一至二成備貨，外島地區也已提早備貨，針對民眾宅家囤糧需求，7-ELEVEN也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市加強備貨量。

7-ELEVEN因應民眾颱風天外出補給相關防颱物資需求，全台逾7,000門市即日起至10月1日止推出包含日清合味道杯麵指定品項任選3件99元、日清一風堂速食麵指定品項任選買2送1、統一麵包指定品項第2件省10元等優惠，憑代收收據則享有國際牌EVOLTA電池指定品項同價位任選買一送一。

全家各店舖也針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，以支援消費者颱風天採購需求。全家表示，據過往銷售經驗，大瓶水、家庭號土司、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。

因各地風雨情況不同，全家表示，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況進行人力調配，並將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

為滿足消費者颱風天就近採購的需求，全家實體店舖推出FamiCollection大罐瓶裝水、麵包、鮮乳、泡麵、零食等商多項品優惠，囊括麵包全品項第二件6折、家庭號土司與大規格鮮乳搭購享優惠價、泡麵多入折扣、餅乾零食第二件6折等。也可以趁颱風前透過全家APP「FamiNow」提早下單訂購，10月1日前結帳畫面輸入優惠碼「防颱對策」享外送免運費。

美廉社因應颱風，推民生物資優惠，並依天氣預報視風雨情況，調整各地備貨量，首波以高屏地區提升二至三成備貨量，以乾糧，包含泡麵、罐頭、餅乾等，其他還有水、冷凍食品、蔬菜等品類為主，民生物資備貨量充足。

全聯也因應颱風來襲，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，讓民眾採買省荷包。包括即日起至10月3日進口青花菜特價55元、善美的有機鴻禧菇、善美的有機雪白菇每包優惠價26元；肉質Q彈無腥味的「台灣桂丁土雞切塊」即日起至10月3日單盒特價175元、「豬里肌火鍋薄切肉片」肉質細緻，即日起至10月3日每100克特價40元。海鮮控這波買最划算，挪威低溫空運、鮮度生魚片等級的「冷藏挪威鮭魚輪切」即日起至10月13日每100公克爆殺價只要53.9元。

山陀兒颱風

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