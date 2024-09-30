長榮酒店線上旅展準點開賣 聯合住宿券最低下殺22折起

長榮酒店自10月1日起舉辦「Chill Chill 旅遊趣」線上旅展，於當天早上十點準時開賣。集結全台南北長榮酒店的服務與設施，開賣超人氣聯合住宿券與聯合餐券多項優惠。沿襲往年熱銷超值組合，聯合住宿券祭出團購達人最愛的兩種套票組合：20張/套58,000元（每張平均2,900元）、6張/套19,200元（每張平均3,200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3,399元的選項，可望滿足多元需求。

平日雙人甜蜜出遊只需持一張聯合住宿券可任選入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）雙人房一晚包含豐盛的自助式早餐；溫馨闔家旅行持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券；持三張住宿券入住長榮鳳凰酒店（礁溪）洋式客房一泊一食，房內浴池可獨享有滋潤肌膚功效的美人湯泉。

聯合餐券可於全台長榮酒店所屬十間餐廳兌換繽紛多樣的美食佳餚，包括雙人自助百匯、精緻中式套餐或特選伴手禮等多種品項，供您自由挑選。單張售價1,788元，10張/套優惠價16,880元（每張平均1,688元），讓您品味美食的同時，也能為親友準備一份精緻的心意。

長榮酒店表示票券使用期限至2025年12月30日，長達14個月優惠期間，旅人可以更有彈性安排旅遊計畫早買早享受，同時也提供便捷的購買渠道，官網上除紙本票券外亦提供電子票券選項，實現即買即用零時差、隨心贈禮獻心意，無論是自用還是企業團購都適合，將在10月1日早上十點準時開賣。