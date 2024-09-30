快訊

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

幼兒三天兩頭停課逼家長離職有薪彈性假能救少子化？

長榮酒店線上旅展準點開賣 聯合住宿券最低下殺22折起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳只需持一張聯合餐券，可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價76折。長榮酒店/提供
長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳只需持一張聯合餐券，可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價76折。長榮酒店/提供

長榮酒店自10月1日起舉辦「Chill Chill 旅遊趣」線上旅展，於當天早上十點準時開賣。集結全台南北長榮酒店的服務與設施，開賣超人氣聯合住宿券與聯合餐券多項優惠。沿襲往年熱銷超值組合，聯合住宿券祭出團購達人最愛的兩種套票組合：20張/套58,000元（每張平均2,900元）、6張/套19,200元（每張平均3,200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3,399元的選項，可望滿足多元需求。

平日雙人甜蜜出遊只需持一張聯合住宿券可任選入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）雙人房一晚包含豐盛的自助式早餐；溫馨闔家旅行持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券；持三張住宿券入住長榮鳳凰酒店（礁溪）洋式客房一泊一食，房內浴池可獨享有滋潤肌膚功效的美人湯泉。

聯合餐券可於全台長榮酒店所屬十間餐廳兌換繽紛多樣的美食佳餚，包括雙人自助百匯、精緻中式套餐或特選伴手禮等多種品項，供您自由挑選。單張售價1,788元，10張/套優惠價16,880元（每張平均1,688元），讓您品味美食的同時，也能為親友準備一份精緻的心意。

長榮酒店表示票券使用期限至2025年12月30日，長達14個月優惠期間，旅人可以更有彈性安排旅遊計畫早買早享受，同時也提供便捷的購買渠道，官網上除紙本票券外亦提供電子票券選項，實現即買即用零時差、隨心贈禮獻心意，無論是自用還是企業團購都適合，將在10月1日早上十點準時開賣。

住宿券 長榮

延伸閱讀

罷工沒賺到？ 貨主不想貨被卡在海上 貨櫃三雄盤中下挫

把長榮換00919配息從5％變12％被拒絕？ 存股筆記：「兩張圖」曝光原因

向長榮的洋機師叫板 「拒驗DNA也可判親子關係存在…」她慘了

來公館商圈chill！秋OUT音樂節9座舞台演出 逾百店家響應

相關新聞

金龍海嘯沒在怕？ 第3季土地交易破千億「現在仍有人在買」

CBRE世邦魏理仕發布第3季商用不動產調查，今年第3季全台土地買賣金額達1,044億元，較上年同期大增152%，創下有紀...

金龍海嘯來襲 房仲：9月交易慘不忍睹

住商機構指出，9月央行理監事會後，「金龍海嘯第一排」房仲業者交易狀況慘不忍睹，統計住商旗下成交全台交易量減少26%，比起...

房市交易連三個月量縮！ 9月較6月高點減45%

在銀行房貸緊縮與央行下達房貸「減降令」的狀況下，9月房市延續8月的冷清市況，但央行無預警祭出第七波選擇性信用管制，更進一...

金龍海嘯第一排 房仲業9月交易量年、月均雙位數下滑

央行理監事會後，作為「金龍海嘯」第一排的房仲業者交易狀況慘不忍睹，住商機構統計旗下成交狀況後發現，9月全台交易量減少26...

長榮酒店線上旅展準點開賣 聯合住宿券最低下殺22折起

長榮酒店自10月1日起舉辦「Chill Chill 旅遊趣」線上旅展，於當天早上十點準時開賣。集結全台南北長榮酒店的服務...

台灣福斯迎電動化時代來臨 推電動跨界休旅車 ID.4、ID.5 搶市

Volkswagen（福斯）電動化時代來臨，全年搶攻電動車市場，全台展間及員工制服全面大變裝，給外界低調華麗新潮感，這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。