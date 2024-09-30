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台灣福斯迎電動化時代來臨 推電動跨界休旅車 ID.4、ID.5 搶市
Volkswagen（福斯）電動化時代來臨，全年搶攻電動車市場，全台展間及員工制服全面大變裝，給外界低調華麗新潮感，這次推出的ID.4、ID.5為市場熱門的電動跨界休旅車，ID.4、ID.5提供標準與性能款通通有，售價169.8萬起高CP值，ID.4、ID.5吸引市場搶訂累積超過百張訂單，預計10月就能開始交車。
汽車達人指出，台灣福斯因邁入電動化時代，推出全新的展間，非常吸引消費者目光，隨著ID.4、ID.5上市，再加上推出169.8萬起價格，福斯有品牌優勢，對於想買電動車的消費者相當有吸引力，ID.4是家庭用途、ID.5吸引喜歡前衛動感設計的族群。
面對全球氣候變遷的迫切，Volkswagen 率先簽署巴黎協定，目標在 2050 年實現淨零排放，朝向永續發展邁進，而純電車款是實現碳中和的最佳選擇。
另外，Volkswagen 藉由四個科技面向進行轉型，從底盤設計、軟體開發、電池容量，到移動方案，逐步打造各式電動車款，目的創造規模經濟，落實人人皆能享有電動車的生活。
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MEB ( Modular Electric Drive Matrix ) 模組化電動車平台，是福斯汽車專門為電動車設計的車輛模組平台，有別於原本燃油車的平台結構，MEB 模組化電動車平台不需要安裝內燃機引擎、變速箱、傳動軸與排氣管等燃油汽車必要的零組件，因此讓車輛設計更有彈性，更為乘客創造出更大的車室空間。
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