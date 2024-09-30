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星宇航空高空美食再進化 甜蜜迎接冬季新滋味

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」搶鮮登機。星宇提供
蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」搶鮮登機。星宇提供

星宇航空（2646）高空服務再升級，今年用香甜濃郁的滋味打開冬季的大門，將義大利百年奢華巧克力品牌「Venchi」原封不動的搬到飛機上，為頭等艙旅客開啟奢華的味蕾星饗宴。

星宇航空表示，延續台灣夏季水果的美好滋味，迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」新鮮登場，搭乘星宇航空頭等艙及商務艙的旅客，於登機就能喝到新鮮水果冷壓製成的100%果汁；蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」也搶鮮登機，將台灣的在地美味分享給全球的旅客們，為歸途旅人獻上甜蜜新滋味，讓冬季美好延續直達目的地。

星宇航空自開航以來於高空美食注入滿滿的巧思，讓味蕾遨遊於蔚藍的高空中，此次推出的聯名款「Venchi 魚子方巧克力」嚴選自品牌經典之作 CUBOTTO CHOCOVIAR 魚子方巧克力系列，以精選特別產區75％的黑巧克力，搭配招牌內餡「75%可可之心」夾心，再撒上75％的黑巧克力顆粒，帶有層次的口感，完美呈現優雅迷人的氣息；「柑橘巧克力魚子方」選用西西里血橙作為軟心內餡，以天然的甜味伴隨柑橘的苦澀口感，完美的刻畫出冬天甜膩又帶有些微苦澀的迷人氣息，全新迎賓巧克力禮盒將在全球航點飛往台北航線頭等艙限量供應，台北出發航線則提供曾獲多項國際殊榮的畬室巧克力作為迎賓點心，為搭乘星宇航空頭等艙旅客開啟全新的奢華味蕾饗宴。

新款頭等及商務艙迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」將於11月正式登場，嚴選台灣金鑽鳳梨搭配香氣四溢的芒果，將兩種熱帶水果融為一體同時保留水果的新鮮滋味；一段舒適的航程當然少不了餐後的暖心糖果，果實軟糖選用紅心芭樂及百香果兩種水果軟糖，喜歡沁涼醒腦的旅客也能選用枇杷及蜂蜜檸檬的雪天果，透過精選糖蜜為航程譜出溫暖平靜的終樂章。

自開航即風靡大街小巷的「蜷尾家」機上冰品，迎接冬季的到來星宇航空也規劃全新冰品口味「百香包種茶冰」，嚴選台灣手摘包種茶，搭配微酸的百香果，將香氣四溢的的茶香結合水果酸甜的口感，交織成豐富的味覺饗宴，全新冰品將在指定航線商務、豪華經濟及經濟艙供應，為每位旅客開啟一段段旅程的優美序曲，現在就與星宇航空一同收藏盛夏的美好時光，用香甜濃郁的美好迎接冬季的到來

頭等艙獨享「Venchi 魚子方巧克力」。星宇航空
頭等艙獨享「Venchi 魚子方巧克力」。星宇航空
新款頭等及商務艙迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」將於11月正式登場。星宇航空
新款頭等及商務艙迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」將於11月正式登場。星宇航空
星宇航空高空美食再進化，甜蜜迎接冬季新滋味，頭等艙獨享「Venchi魚子方巧克力」、迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」、蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」搶鮮登機。星宇航空
星宇航空高空美食再進化，甜蜜迎接冬季新滋味，頭等艙獨享「Venchi魚子方巧克力」、迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」、蜷尾家全新冰品「百香包種茶冰」搶鮮登機。星宇航空

星宇航空

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