金龍海嘯沒在怕？ 第3季土地交易破千億「現在仍有人在買」

CBRE世邦魏理仕發布第3季商用不動產調查，今年第3季全台土地買賣金額達1,044億元，較上年同期大增152%，創下有紀錄以來首次出現單季成交量逾千億元。

分析土地升溫原因，主要受到今年房市價量齊揚的鼓舞，許多中大型建商紛紛加大購地力道，第3季建商合計投資額達732億，較上年同期大增255%。

觀察建商購地熱區，台中、高雄、台北名列購地額前三高縣市，主要鎖定標的包含位在都市內精華地段且具重建潛力的土地及其地上物，以及重劃區內大面積素地。

另一方面，今年三月底保險業最低收益率門檻已達2.97%，業者難以尋得商用不動產投資標的，少部分保險公司因而轉為專注於土地開發機會，如近期台灣人壽即以新台幣逾137億元取得桃園航空城產專區土地，未來將採分期開發，且估計投報率可達4.5%以上。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，儘管9月央行宣布升準並祭出第七波信用管制，加上當前銀行業者針對不動產放貸的態度明顯趨嚴，但央行會議後至今仍陸續有建商公告取得精華區土地，可預見短期內建商已洽談中的土地仍將朝成交邁進，第4季全台土地交易量將維持穩定。