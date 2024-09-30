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Uber Eats併foodpanda 公平會：尚未正式受理

中央社／ 台北30日電
Uber Eats、foodpanda外送員。圖／中央社
Uber Eats、foodpanda外送員。圖／中央社

Uber Eats於5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，不過交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會主委李鎂今天指出，Uber Eats與foodpanda結合案，目前仍在資料補正階段，尚未正式受理。

立法院經濟委員會今天邀請李鎂列席報告公平交易委員會業務概況，並備質詢。

李鎂口頭報告時提及，對於各界關心的Uber Eats與foodpanda結合案，公平會收到業者的申報書，但因為申報的資料還沒有齊備，目前仍在資料補正階段，所以還沒有正式受理。

她說，公平會對於這件社會各界矚目的案件，已召開多場意見交流會聽取各方意見。

李鎂表示，未來在審查的過程中，公平會也會依法審慎評估，在法定期限內做出決定。

李鎂今天進行業務報告時指出，依公平交易法規定，超過一定門檻的結合案件，須向公平會提出申報，以避免市場過於集中，產生競爭效益減損的情形。公平會對於每一案件均審慎評估處理，並持續追蹤結合案後續執行情形，確保市場有效競爭。

Uber foodpanda 門檻

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