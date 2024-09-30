富野董座劉清郎：國旅將復甦 武陵富野渡假村完成整修、10月迎賓

富野（2736）旗下的武陵富野渡假村重新出發，10月1日將以全新面貌正式迎賓。董事長劉清郎30日表示，即便國旅這兩年受國人出國旅遊風潮影響，但公司也趁這段時間重新改裝與布局，接下來富野與三立集團共同投資的台東杉原灣標案也將動工整修，預計明年底完工營運。集團並有進軍台北市的計畫，有意購入不動產打造旗下第一間北市商務型飯店。

武陵富野渡假村是富野集團重要金雞母，集團旗下10家飯店，但武陵富野渡假村往年即占集團營收35%。武陵農場第二賓館自民國92年起由取得經營權，打造武陵富野渡假村，20年來營運績效亮眼，每年楓葉季與櫻花季遊客絡繹不絕，不僅讓武陵農場知名度大增，入園人次屢創新高，且造成搶購熱潮，旺季一房難求。

武陵第二賓館去年8月31日委外經營期滿並重新委外招標，富野集團在國內各旅遊業龍頭競相參與競標的激烈評選中脫穎而出，再取得未來10年經營權，並於去年9月起進行全館整修工程，今年9月完工。此次富野總投入超過3.5億整建各項硬體設施，包括景觀工程、大廳改建、客房整修、餐廳改裝、安全修護及生態維護。另，SPA水療設施新增了岩盤浴及鐳溫泉等元素，開放式餐檯讓遊客在2,000公尺的高山還能享用現煮牛肉麵、現煎料理。

整修後的武陵富野推出平日一泊二食每房5,800元起，日前開放楓葉季訂房，訂房率已超過六成。劉清郎表示，改裝後目標住房率要提升5~10%，住房率可望由原先的67%，一舉突破七成，平均房價也可望提升15~20%，目標來到6,800元。

盡管國旅在海外報復性出國浪潮下，去年開始受到不小的衝擊，但劉清郎認為，經過兩年時間的消化，市場可望慢慢回歸正軌，預期明年下半年，即可回到過去國旅市場應有的水準。富野目前國旅占比高達九成以上，是營運主力。

不過，疫後國旅市場的變化也為富野帶來新的思考，劉清郎表示，過去富野集團的據點多屬於度假型飯店，但疫後國際商務客回流、港澳日韓自由行觀光客也增加，這對在台北市沒有飯店的富野來說，相對吃虧。也因此，今年開始已陸續看了幾個標的，希望以購入不動產的方式，為集團尋覓第一間落腳北市的據點，目前朝向重要交通樞紐以及房間數100間左右的量體為優先考量。

此外，富野與三立集團共同投資的台東杉原灣標案也即將動工整修，預計明年底完工營運。該案前身為美麗灣渡假村，台東縣府重新招標後，已完成簽約。由三立取得51%股權、富野持股35%，最快明年初動工、明年底完工。原預估整修金額約1.5億元，但考量建物現場情況，不排除實際整修金額將倍增。

富野集團旗下飯店包括台東富野大飯店，台東富野渡假酒店、知本富野溫泉休閒會館、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店、武陵富野渡假村、武陵山莊及緬甸仰光富野國際酒店，2022年11月也取得了台南市政府關子嶺勞工育樂中心的委外經營權，關子嶺富野溫泉會館今年4月已整修完工開幕，加入集團營運。目前集團整體房間數約1,500間。