信義房屋：台中房市三大良性因素支撐 首購族宜把握

台中市近年積極發展各項建設，在少子化衝擊下，台中市人口仍持續成長，今年上半年已突破285萬人次，亦為全台人口淨移入第二高城市，成為名符其實的「宜居城市」，其房市亦隨之受到高度關注。在最新一波央行房貸管制推動下，房市已成為首購族相對友善的市場。信義房屋表示，台中交通建設多、重劃區多、生活機能好，首購族都可以依照自己的需求挑選到適合的產品。

信義房屋中三區協理方浩銓說明，台中交通建設發展迅速，包含台中高鐵站、台中捷運布局及聯外環狀路網均已逐步成形，可望形成大台中生活圈，交通建設普及不僅帶動周圍區域發展，也使得預算有限的購屋族能以相對合理的價格，享受到便捷的交通機能。

依賴大眾運輸的首購族，方浩銓建議可考慮價格相對合理、且有保值性的重劃區中古大樓產品：例如發展成熟，全區均有捷運綠線覆蓋、機能相當成熟的八期重劃區，可瞄準屋齡約15年，每坪單價40~50萬元，2~3房的電梯物件；而鄰近台74線道路的北屯廍子重劃區與10期重劃區均有5分鐘上台74線道路的優勢，通勤后里、豐原、中科開車都在30分鐘以內，屋齡約10年的中古屋，室內坪數15~16坪，總價落在1,300~1,400萬以內。

近年重劃區是台中房市發展的重要依據，台中市更是目前全台進行市地重劃最多的縣市。方浩銓也提到，這些重劃區匯聚了各項新興政商設施和公共建設，不但提升居住環境品質，更將成為台中未來發展的核心樞紐，也頗受注重生活品質的首購族青睞，如台中市政府、歌劇院所在的西屯區「正七期」；中央公園、未來台中巨蛋所在及鄰近的北屯「水湳經貿園區」、「14期重劃區」、「機捷特區」，除了水湳經貿園區目前只有預售案以外，這些重劃區的成屋單價均已在60~70萬之間，但若有長遠考量，這些區域生活機能完整，隨著往後大型建設一一啟用，未來房市發展也相對可期。

方浩銓也建議在意生活機能的首購族，台中傳統蛋黃區「西區」、「北區」；自住型產品為主的「南區」；市容再造後的「東區」、「太平區」；新興區域「大里區」、「烏日區」，以及早期已自成一格的「豐原區」…等，均已發展出完整的居住聚落，為首購族在購屋上提供更多元的選擇。

整體而言，方浩銓認為，央行最新一波房屋貸款信用管制，像是對房市的定期健檢，讓市場回歸以自住為主的健康狀態，首購族幾乎不受影響，也有更多機會選到更適合自己的物件，是進場購屋的好時機。方浩銓也建議購售屋選擇有保障的不動產仲介，為交易安全進行把關，像是信義房屋與多家銀行合作密切，透過信義房屋配合指定窗口申辦貸款，核貸機會較高，但實際核貸仍依各行認定及客戶的信用狀況為準。