中華企業倫理教育協進會慶15周年 推傳承倫理與永續

「中華企業倫理教育協進會15週年暨向大師致敬典禮」9月28日舉行，邀請台灣大學名譽教授孫震、管理學大師許士軍教授與台達電、上銀科技等各界貴賓，以及來自全台支持推動企業倫理的大專院校教師、企業單位代表共襄盛舉。典禮上除了展示協進會推動企業倫理教育、關注永續議題的歷程與成果，更向兩位長年致力於企業倫理的大師孫震教授與許士軍教授致敬，致贈企業倫理教育卓越貢獻獎，並宣布「企業倫理線上講堂」與「倫理與永續大專青年領袖營」計畫的啟動，期望未來持續擴大、深化企業倫理影響力，和台灣社會一起永續前行。

當天適逢教師節，典禮上特別向協進會創會理事長孫震教授、榮譽理事長許士軍教授致敬，致贈企業倫理教育卓越貢獻獎，感謝兩位倡議企業倫理的先驅，多年來為推動企業倫理教育所投入的努力與貢獻，使企業倫理如今備受社會與企業的重視。更透過敬師儀式，向兩位教授奉茶感謝師恩、奉上束脩禮，象徵企業倫理教育的接棒傳承。

信義企業集團創辦人暨中華企業倫理教育協進會發起人周俊吉引言致詞時特別感謝兩位教授多年來致力於推動企業倫理教育的貢獻， 是企業倫理教育的先驅，引領著中華企業倫理教育協進會的發展，提升企業倫理在社會上的重要性與影響力。

獲頒企業倫理教育卓越貢獻獎的孫震教授，發表獲獎致詞時向協進會的團隊表達感謝期許與勉勵，感謝團隊中的教師加入推動企業倫理教育的行列，如今成為國內企業倫理教育的主力，期望協進會未來進一步擴大影響力，繼續提升台灣企業倫理研究和教學的水平。

被譽為「管理學之父」的中華企業教育倫理協進會榮譽董事長許士軍表示，與孫震教授已認識七十年，他在1990年擔任台灣大學管理學院院長時，正是孫震教授擔任台大校長時，請來全國商管學院教授來參加研討會，也曾邀請許多國際學者來台，為台灣帶來國際的新趨勢與新視角。

許士軍表示，過去管理學的準則是為股東追求最大利潤，心有餘力才為社會做一些事情，但這兩三年來 ESG成為顯學，企業已經理解，除了追求利潤，還缺少一些有價值東西，就是企業倫理，若是只靠市場、追求利潤難免狹窄，所幸在周俊吉創辦人支持之下，許多企業已經有其意識，開始善盡企業社會責任、培養企業倫理管理人才，經濟、法律、政治、社會都開始有倫理概念。

中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，過去十五年，在孫震教授與許士軍教授兩位前任理事長的帶領下，協進會一直穩步地推動企業倫理教育，未來仍會傳承初衷與信念，深化企業倫理的重要性與影響力，更期望讓倫理與永續的認知持續走入社會、落地實踐。

中華企業倫理教育協進會在過去15年，在信義文化基金會長期支持下，共同舉辦全國企業倫理教師營、全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽，投入校園企業倫理師資培力與學生倫理教育，十餘年下來培育881位企業倫理種子教師，累計10,909位學生參與競賽。同時舉辦倫理沙龍講座，邀請不同領域的企業代表交流與分享，並與企業展開長期合作，協助台達電子文教基金會辦理台達企業環境倫理研究獎助，支持環境倫理與永續議題的學術研究。

近幾年，協進會積極突破創新，研發企業倫理桌遊教材、錄製企業倫理Podcast、舉辦企業倫理線上讀書會，藉由更多元趣味的互動學習方式，以及透過產官學不同領域的專家與代表，共同交流與分享企業倫理與投入永續發展的經驗，除了將企業倫理觀念持續推展到校園、企業外，更進一步推廣至社會大眾。

展望未來，為持續提升企業倫理的社會影響力，將企業倫理推向社會各個層面，典禮最後由中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華攜手兩位大師及合作單位代表，一同揭示「企業倫理線上講堂」與「倫理與永續大專青年領袖營」啟動儀式，代表著推動企業倫理的世代傳承與永續，讓15年來的成果持續開枝散葉、匯善成林，共同邁向永續社會。