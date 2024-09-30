「瘦瘦針」專利2026年到期 多家台廠搶攻千億減重商機

全球減重神藥「類升糖素胜肽-1（GLP-1，俗稱瘦瘦針）」發明人、丹麥哥本哈根大學教授霍斯特（Jens Juul Holst）近日來台演講，為「瘦瘦針」未來發展勾勒願景。霍斯特表示，隨著GLP-1藥物在全世界受到歡迎， 原開發廠正面臨供不應求的問題。另外，看好GLP-1最快2026年專利將到期，包括神隆（1789）、北極星、晟德及美時正蓄勢待發將搶食百億美元市場大餅。

唐獎教育基金會27日舉辦唐獎第六屆頒獎典禮，邀請多位得獎者隔日在台發表演說，唐獎今年生技醫藥獎頒給GLP-1類藥物三位發明人喬爾·哈本能、司維特蘭那·莫依索夫、及延斯·祖爾·霍斯特。除了霍斯特本人親自來台之外，另外兩位發明人哈本能、莫依索夫也透過越洋視訊說明GLP-1類藥物發明歷程及未來前景。

哈本能表示，GLP-1受體促效劑能控制第二型糖尿病、肥胖並降低心血管疾病風險，三大疾病全球病患人數逾22億。由於全球受惠者眾，讓這項藥物很容易找到上萬名受試者展開新的臨床試驗，目前包括非酒精性脂肪肝、大腸直腸癌、帕金森氏症、失智症、腎衰竭、及成癮症等適應症都有相相關臨床試驗及整合分析進行中，這意謂著GLP-1類藥物未來市場成長仍然無限寬廣。

霍斯特表示，對全世界有代謝症候群問題的病人而言，GLP-1類藥物市場需求太大了，光靠丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）和美國禮來（Eli Lilly）兩大藥廠並無法滿足，好消息是這類藥物最快2026年專利將陸續到期，一旦原廠專利過期將有許多公司加入量產；此外，由於GLP-1藥物為多胜肽類藥物，已有其他製藥公司成功開發小分子化學藥，未來將更容易量產及降低成本。

唐獎教育基金會生醫獎召集人張文昌則透露，看好GLP-1類藥物專利2026年起將陸續到期，國內已有台灣神隆等兩、三家藥廠已有量產實力。據了解，神隆將主攻GLP-1原料藥市場，北極星藥業也已成功開發多胜肽藥物合成技術，將趕上GLP-1減重藥物商機；晟德轉投資的奧孟亞公司也成功開發「口服胜肽藥物」平台，今年6月已將第一項產品授權給國際藥廠。此外，美時除了已在韓國推出減肥藥Qsymia之外，也正與國際藥廠合作開發GLP-1的學名藥Semaglutide Injection，將搶攻東南亞市場。

另一方面，就在霍斯特旋風來台前，國內多家生技公司也陸續發表全新減重新藥的規劃。由大亞、晟德、中華開發共同投資的免疫功坊今年曾宣布，該公司發展減重胜肽新藥TE-8105，將在明年完成一期臨床試驗；合一生技開發的核酸減重新藥SNS851，也將在明年展開人體臨床。

免疫功坊是由國內抗體之父張子文創立，該公司今年上半年曾宣布，自行開發的TE-8105，鎖定第二型糖尿病及減肥藥物市場，其劑量可比諾和諾德的GLP-1類藥物少一半，藥物施打後可維持兩周，也比原廠時間久。免疫功坊規劃在澳洲啟動一期臨床收案後，明年完成一期臨床，但公司不打算將這項新藥授權國際藥廠，希望能留在台灣發展。

合一生技日前也宣布，該公司已發展出全新抗體新藥「快樂瘦」（SNS851），將挑戰「瘦瘦針」，目標明年展開人體臨床試驗。合一生技表示，與「瘦瘦針」相比，SNS851更能調控人體能量天平，不會造成肌肉流失與食慾壓抑，是以提高基礎代謝率來達成減重。國際媒體今年起陸續報導，全球減重藥物發展的新重點是發展出可維持肌肉量的減重藥物，這將是兵家必爭之地。

針對「瘦瘦針」無法維持人體肌肉量的疑慮，發明人霍斯特此次來台也坦承，接受GLP-1類藥物的肥胖患者在降低體重的同時，將一併造成人體肌肉及脂肪減少。他說明，這是食慾減低後必然的情形，且一旦停止接受GLP-1藥物治療，復胖患者增回來的往往是脂肪多於肌肉，最好的方式是接受治療之外也要持續運動，才能更好的維持住肌肉。