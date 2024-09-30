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財富管理論壇10月8日登場 張錫：富豪看好 AI 革命技術

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰投信董事長張錫。 國泰投信／提供
國泰投信董事長張錫。 國泰投信／提供

全球掀起人工智慧（AI）浪潮，AI可能翻轉財富管理業務嗎？國泰投信董事長張錫認為，全球富豪看好AI革命技術，AI可以幫助減輕負擔或增強表現，各行各業都需要AI技術，但在投資上不一定奏效。以在IBM Watson運行平台上之專有定量模型的AI ETF，Amplify人工智慧動力股票ETF（AIEQ ETF）為例，上市後表現長期比大盤差，顯示AI自主投資技術尚未十分成熟，因此，應視AI讓財富管理更有效率，而非直接使用AI來做投資。

經濟日報將於10月8日舉辦「財富管理論壇－AI時代 聰明創富」，邀請金管會主委彭金隆致詞，而國泰投信董事長張錫將以「AI浪潮 翻轉財管趨勢」為題，進行專題演講。本論壇由經濟日報主辦，中國信託銀行、國泰金控、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、台新銀行、兆豐銀行等協辦。

張錫指出，生成式AI營收長期高成長，最具成長性的時間就是近幾年；根據國際數據資訊（IDC）9月17日發表研究指出，人工智慧到2030年預估將對全球經濟貢獻19.9兆美元，2030年將占全球GDP的3.5%。該研究估算，2030年商業相關AI解決方案、服務每新增1美元支出，將為全球經濟帶來4.6美元新收入貢獻，投報率可說是數以倍計。

預估今年下半年，AI應用將加速出台；近七成的CIO從去年底就已經規劃會推出AI相關產品服務，或是進行相關專案計畫。其中約有三分之一的CIO規劃，將在今年下半年推出AI產品，這些都將加速創造半導體產業新的營收獲利。

張錫分析，AI幫助減輕負擔或增強表現，各行各業都需要AI技術；埃森哲研究發現，銀行業有66%的工作時間很可能會被AI改變，而各產業平均也達40%，但在投資上不見得奏效。以在IBM Watson運行平台上之專有定量模型的AI ETF，Amplify人工智慧動力股票ETF（AIEQ ETF）為例，上市後表現長期比大盤差，顯示AI自主投資技術尚未十分成熟。因此，應視AI讓財富管理更有效率，而非直接使用AI來做投資。

張錫強調，具先見之明的全球富豪最看好AI革命性技術。全球家族辦公室調查，未來二至三年內富豪將布局股票的方向，高達78%的比重為AI人工智慧，70%為健康科技，67%為自動化和機器人技術，簡單來說，富豪的共識就是投資AI相關產業，而發展AI使用到的半導體當然就是更加核心的產業標的了。因此，投資半導體不能沒有輝達與台積電，也不能只有輝達與台積電，投資組合多元化，才是投資半導體產業較為謹慎且合宜的方式。

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