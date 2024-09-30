散裝航運將爆搶艙潮 運價有望飆升…慧洋、裕民等受惠

中國大陸官方近期祭出「一籃子」刺激經濟措施，其中，人行降息、降準預料將帶動新一波資金與建設需求大潮，推升銅價、鐵礦砂、塑化等原物料行情應聲向上，全球散裝航運業迎來原物料新一波補庫存的「大航海時代」。

散裝船行業在「缺船、搶艙」兩利多推升下，運價可望持續上攻，國內各大航商包括慧洋-KY（2637）、裕民、東鹼、新興、中航、台航、四維航及正德等業績都將受惠。

散裝航運業人士指出，大陸經濟刺激措施前，相關原物料庫存基本上都處於低檔水位，大陸官方一聲令下，引爆迫切的補庫存需求。但近年散裝船陸續淘汰，市場上新船仍少，這波原物料需求出籠，將導致散裝艙位供給缺口擴大，陸續傳出有原物料商搶艙的動作。

市場熱潮從上周五（27日）波羅的海海岬型指數（BCI）單日漲幅逾3%就可一窺端倪，終場收3,689點，近一周運價更勁揚逾14%，指數衝近三個月高峰。

國內散裝業者普遍認為，散裝船供需結構脆弱，只要市場出現任何風吹草動，就會出現新一波搶艙潮。分析運價看漲兩大原因，首先是大陸推出全新經濟刺激政策，是繼新冠疫情以來規模最大，已帶動鐵礦砂、銅等原物料價格走揚，進一步推升散裝船需求，促使海岬型船舶價格上漲。

另外，全球船訂單率及船隊成長率為歷史新低，需求急速增加，散裝船舶新船加入量太少，加上船舶因環保要求趨嚴，散裝船供需將愈來愈吃緊，就容易造成運價急速波動。

裕民分析，在兩大環保法規下，評等較差的船舶可能因需要降速或進船廠改裝；另外，全球船訂單率及船隊成長率分別僅9%及2.9%，為歷史低點，且市場上船齡逾15年船舶占20%，法規將迫使航商持續淘汰老舊船舶，台灣航商競爭力將衝高。

散裝航運業者樂觀2025年發展，看好大陸救市計畫撒錢，已經開始帶動原物料上漲，加上降息、降準等政策，對整體市場景氣與企業都有顯著幫助。