「史上最嚴打炒房」風暴來了 全國逾7萬房仲剉咧等

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，由於央行第七波信用管制從源頭資金面做管控，對於成屋市場衝擊很大，集團已經針對全國店頭進行教育訓練，讓店頭理解這次政策目的性，並進行觀念的引導，且充分了解接下來市場會如何變化，並接受這次的轉變對長期的房市來說，是健康、正向的發展。陳美玲/攝影
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，由於央行第七波信用管制從源頭資金面做管控，對於成屋市場衝擊很大，集團已經針對全國店頭進行教育訓練，讓店頭理解這次政策目的性，並進行觀念的引導，且充分了解接下來市場會如何變化，並接受這次的轉變對長期的房市來說，是健康、正向的發展。陳美玲/攝影

據內政部最新資料，截至今年八月國內房仲店數達9,072家、仲介人數高達72,865人，雙創新高；惟仲介家數、從業人員攀上高峰，卻也遇上央行「史上最嚴打炒房」措施，房仲業堪稱「限貸風暴」之海嘯第一排重創產業之一，是否會出現倒閉潮，市場高度關注。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，由於央行第七波信用管制從源頭資金面做管控，對於成屋市場衝擊很大，集團已經針對全國店頭進行教育訓練，讓店頭理解這次政策目的性，並進行觀念的引導，且充分了解接下來市場會如何變化，並接受這次的轉變對長期的房市來說，是健康、正向的發展。

葉凌棋分析，接下來房市將是「量縮價平」或「量縮價微跌」市況，交易量確定大幅萎縮，房價率先鬆動區域，如重劃區推案多的都會區，以及高總價住宅兩大面向機率較高。推案多的重劃區可能出現短線投資客認賠殺出，高總價產品則因銀行緊縮放款資金，買方基於需準備更多自備款下，一般來說，消費者會等、不會馬上出手，因此高總價產品價格壓力較大。

據內政部統計，今年前七月住宅使照核發量約7.6萬戶，永慶房產集團推估今年全年交屋量約有13萬戶預售屋交屋貸款受衝擊，全年房貸總金額約需1.3~1.5兆元；另外以2021年下半年至2022年上半年預售屋實價交易量來看，推估2025年約有10萬戶交屋族受影響。

據永慶房屋最新第4季網路會員調查發現，八成消費者認為2025年以後才是最佳購屋時機；永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，受到銀行放款緊縮影響，使部分消費者購屋態度轉趨觀望，未來可能需等銀行放款開始放寬，成數及利率回歸到消費者可負擔能力範圍內，購屋態度可能才會轉趨積極。

房仲 消費 重劃區

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